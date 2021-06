PUERTO IGUAZU. Para el candidato a concejal de Iguazú, Pedro Garay (Sublema “Activar” – Juntos por el Cambio) la solución al problema recurrente de la falta de agua potable en la ciudad de las Cataratas, gira en torno a desmontar la estructura del IMAS (Instituto Municipal de Agua y Saneamiento) y reemplazar ese organismo por una Cooperativo de Agua y Luz Eléctrica, bajo el control de la ciudadanía. El referente de Activar – Iguazú, propuso también crear una cooperativa de trabajo y una cooperativa de taxis, para resolver otros de los problemas acuciantes de la comuna que actualmente conduce el intendente renovador Claudio Filippa.

Proponemos la creación de cooperativas de trabajo “por la falta de empleo en el municipio. A medida que avanzó la pandemia, cerraron varios locales comerciales, restaurantes y clubes nocturnos, como los boliches Le Blonde, Cuba Libre, Deja Vu y otros restaurantes que funcionaban en la avenida Brasil. Dejaron de existir como empresas y una cantidad enorme de personas quedaron sin trabajo. Eso genera una gran presión de esta gente”, advirtió Garay, quien insistió en que el desempleo afecta, en cadena, a la actividad económica en su conjunto. Siendo Iguazú una ciudad eminentemente turística, afectada por la pandemia y las restricciones dispuestas por el gobierno, atender este tema es crucial, según el candidato.

Con las cooperativas de trabajo y de taxis, buscamos “puestos de trabajo genuinos que van a fortalecer a cada familia”.

Otras de las iniciativas que se destacan en la plataforma del sublema que encabeza Garay, son las de: garantizar asistencia médica pediátrica en los merenderos; crear una granja para la internación y recuperación de adictos en la zona de las Dos Mil Hectáreas; conformar cuadrillas de seguridad ciudadana en los barrios periféricos; e instalar de cámaras de seguridad en los espacios públicos.

En cuanto a la iniciativa de la cooperativa eléctrica y de agua en Iguazú, para Garay tiene que ver con “darle la mayor seriedad a la administración de luz, agua y servicios. En estos momentos, por la falta de inversión y de control mediante una auditoría, tenemos más de un año y medio con falta de agua. Pasamos una cuarentena arriesgando la vida por la falta de líquido vital, para el consumo y el aseo personal”, denunció el candidato.

Además de padecer falencias de agua, alumbrado y electricidad, en las redes cloacales, la última inversión se hizo en la época del ex gobernador Ramón Puerta. “Desde entonces, no hubo inversión de nada. Ni en alumbrado, ni en cloacas y mucho menos en agua potable. Lo que hicieron estos años, los administradores de Imas, utilizando monotributos falsos, registraban obras que nunca hicieron. Como el mantenimiento de la bomba en la zona de extracción el río Iguazú. Ahí tendría que ir un buzo táctico para la reparación. En este momento no entra nadie y no hay reparaciones”, recalcó Garay.

En esta línea, Garay insistió en que la cantidad de agua potable “alcanza para sólo un sector de la ciudad. A los barrios de 25 de mayo, 1º de Mayo, la zona del basural viejo, y Bicentenario no llega el agua. Allí es donde (el municipio) tiene dos camioncitos que van a repartir agua”, enfatizó. Asimismo, el candidato lanzó una fuerte denuncia sobre desmanejos con los recursos del organismo que preside Joaquín “Quincho” Sánchez.

“Trajeron 100 tanques de mil litros para regalárselos a la gente, hay 50 en el IMAS que no lo están regalando. Eso siempre termina en las manos de un grupo de administradores de acá, Roberto Pereyra y el Sr. Espinoza, que son gente de la Renovación que siempre estuvo prendida. Pereyra usa cuentas ajenas para justificar los gastos de IMAS. Eso tendría que desaparecer para que Iguazú tenga su agua”, fustigó.

Consultado al respecto, Garay consideró que en Iguazú, “no tenemos justicia”, y “si la hubiera, el mismo gobierno tendría que tomar parte en las causas, y llevar (al IMAS) a una auditoría y a presentación de escritos”, alertó.

Respecto del escenario electoral, Garay no dudó en señalar que “el desdoblamiento de las elecciones provinciales, es una estrategia para que el gobierno provincial no tome participación inmediata y no se los vea como renovadores kirchneristas”. Además, de los “gastos innecesarios” propios de generar una elección más en el año, está latente, “la posibilidad de infectarse del covid, en forma generalizada”, alertó Garay. “Es un riesgo muy alto”

Según Garay, anticipa que JxC “va a hacer una buena elección, como todos los años. Lo que pasa es que no miramos la fuerza que tenemos. Esta vez vamos a tener una mejor performance por la necesidad de la gente de cambiar, después de tantas mentiras que dijo este gobierno renovador. Y a nivel nacional va a tomar impulso JxC por la inestabilidad del país. No tenemos guía, ni plan económico, no hay trabajo y se está cayendo la imagen del presidente Alberto Fernández”, remató Garay.

Acompañan a Pedro Garay en la lista del sublema Activar, Helga Mariela Gómez (Segunda Concejal) y Ramón Ariel Duarte (Tercer Concejal), entre otros.