Garruchos: Romero Feris apoyó la candidatura a intendente de Scotto

GARRUCHOS. Con la presencia del ex gobernador Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, el candidato a intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto, se presentó oficialmente su postulación en la mencionada ciudad correntina. Scotto es el candidato que representa la continuidad del actual alcalde José Alejandro Minigozi, quien también estuvo en el lanzamiento.

Scotto, el candidato de la lista “Vamos Garruchos” que integra el frente que lidera el actual gobernador Gustavo Valdés (“Vamos Corrientes”) se mostró emocionado por el acompañamiento del histórico ex gobernador y ex intendente de Corrientes.

“Estoy casi al borde de las lágrimas. Nos visita un ex gobernador y un amigo de mi abuelo”, sostuvo Scotto, quien recordó una anécdota que protagonizó su abuelo, cuando gestionaba la escuela secundaria para Garruchos. “Llegamos al despacho de la gobernación y mi abuelo le decía, ‘Tato, le vengo a pedir’. Y Tato le contestaba, ‘no, Don Fiora, Usted no tiene que pedir nada, me tiene que mandar, porque usted es mi jefe’. Y mi abuelo lo abrazaba y lloraba como una criatura”, contó Scotto.

Para el candidato de “Vamos Garruchos”, es un honor contar con el apoyo de un ex gobernador “de fuste y caminador de toda la provincia”, como lo es Romero Feris.

Importante acompañamiento del ex gobernador

A su tiempo, el ex gobernador expresó: “Para mí es un gusto y satisfacción llegar a Garruchos después de tantos años. Me siento muy contento en medio de esta pandemia que nos toca vivir. Pero con todo el entusiasmo de venir a apoyarte, sabiendo que vas a seguir un camino de trabajo e inspirarse en tu abuelo también”, dijo Romero Feris, dirigiéndose a Scotto.

Romero Feris insistió en que “está muy contento de estar acá, acompañando y brindando todo el apoyo que podamos desde lo político, institucional, moral y desde la amistad. Quiero que sientan que venimos a aportar nuestro granito de arena y a decirles que estamos presentes”, enfatizó el ex gobernador.

“Este es el momento de ustedes. Quiere decir que vayan ocupando lugares, que se vayan fogueando y formando. Esto es lo que necesitamos en la provincia”, reflexionó Romero Feris.