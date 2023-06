Germán Kiczka sobre la Ley que prohíbe el uso de glifosato: “antes de eliminarlo tenemos que concientizar y educar”

La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones convirtió en Ley el proyecto que establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, conocidos como bioinsumos. Estos productos sustituirían el Glifosato en las producciones misioneras. Esta ley fue aprobada por el voto positivo de la mayoría de los legisladores, excepto Germán Kiczka, el único diputado, perteneciente al bloque Activar, que se manifestó en contra.

En ese marco, para conocer la postura del legislador respecto al tema, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Kiczka declaró lo siguiente: “para cada decisión que toma la legislatura nos adentramos en el tema, investigamos, hablamos con mi equipo, nada se toma a la ligera, sobre todo en estas leyes que son muy importantes”, expresó.

Y continuó: “creo que todos los misioneros quieren y desean que algún día se dejen de utilizar estos agroquímicos, pero esta no es la manera, no es algo que se pueda hacer de un momento para el otro sin haber hablado con todas las partes intervinientes, todas las partes que se van a ver afectados por este tema. No puede ser una decisión unilateral de una legislatura que va a afectar a miles de familias directamente, sin al menos estar seguro de lo que se está haciendo sin tener un reemplazo certero que hoy por hoy no lo hay, no lo hay”, afirmó el diputado provincial.

“Por otro lado, en estas averiguaciones, investigaciones que hicimos hablamos con gente que ha hecho estudios importantísimos, en Misiones tenemos a la señora Antonia Husulak, al doctor Demaio que investigaron, no solo en la provincia de Misiones, sino que se trasladaron hacia otras provincias, vieron su incidencia y demás”, añadió.

Asimismo, destacó la importancia en la educación: “el resultado realmente es, en primer término, es el mal manejo de glifosato. Entonces, antes de eliminarlo, antes de avanzar con esta medida arbitraria, lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente y educar”.

Respecto a la votación en la Legislatura señaló: “nosotros estamos totalmente de acuerdo en el estudio, en el desarrollo, es más, yo voté el artículo primero, voté en contra de la ley, pero el artículo primero que habla de la educación, la investigación, ese yo voté a favor porque estoy totalmente de acuerdo en todo”.

“En Activar, estamos de acuerdo que ese es el camino, pero vos no podés de esta manera eliminar un producto que aparte de una realidad no se va a dejar de utilizar, simplemente va a crear un mercado negro paralelo porque van a seguir trayendo lo de Brasil, van a seguir trayendo lo de Corrientes, o sea que va a ser que sea todo más caro. Esto va a ser incontrolable”.

Con respecto a la ley indicó: “está mal planteada, ojalá se llegue al punto donde no haga falta agroquímicos, pero hoy por hoy no se puede hacer. Está malhecha y mal planteada, hay que tomarlo con responsabilidad, porque muchas familias van a sufrir gravemente, la gran familia misionera, va a sufrir fuertemente de manera económica y esto es muy grave. Entonces yo creo que el camino es otro”, manifestó el legislador.