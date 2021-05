Germán Kiczka: “Soy un enamorado de mi provincia, por eso quiero un cambio en serio”

“Vivo del sector privado, pero hace mucho tiempo estoy involucrado en el ambiente político. Desde que terminé la secundaria tuve la posibilidad de irme a vivir a Buenos Aires, pero tenía en claro que ni bien terminaba los estudios me volvía a Misiones. Soy un enamorado de mi provincia”, enfatizó el oriundo de Apóstoles.

Kiczka será el tercero en la lista de candidatos del frente conformado por el PRO, UCR y Activar. El empresario habló sobre su visión en la tierra colorada y expectativas a futuro: “Creo que la política es la herramienta para que de una vez por todas cambiemos la realidad. Hoy estamos en una realidad: tenemos un gobierno que está hace un cuarto de siglo, y la cosa está cada vez peor. Ellos cuentan una historia y la realidad es otra. Nosotros recorremos la provincia y sabemos muy bien lo que está pasando, sabemos la desesperación de la gente por no tener trabajo.

¿Por qué tenemos que vivir, así como estamos? Si el que trabaja tiene que estar bien, le tiene que alcanzar para poder vivir mejor. ¿Por qué nuestros hijos se tienen que ir a otra provincia a buscar trabajo porque acá no tiene ningún tipo de proyección? Misiones tiene todo para crecer, pero también tiene que ir de la mano estas herramientas para que el crecimiento del individuo sea equilibrado. Las familias tienen que recuperar ese espíritu de estar unidad y crecer acá, no afuera. Que el que se quiera ir o deba irse que lo haga por decisión propia, no porque el entorno lo expulse por no permitirle crecer. Eso es muy triste”.

A la hora de charlar sobre sus propuestas, el representante de Activar confesó: “Quiero cumplir la función de un opositor, porque somos el único espacio opositor en todos los aspectos. Quiero ser una oposición objetiva e inteligente. Mi objetivo será hacer preguntas y que me las contesten con explicaciones lógica, presentar proyectos con ideas nuevas que cambien este esquema perverso. Un claro ejemplo es el tema de rentas, tenés que darle a la provincia una forma de recaudar, pero de forma lógica, no esto que estamos haciendo que no tiene sentido.” Y agregó: “Quiero proteger los intereses de la población que no está de acuerdo con este gobierno y además equiparar esta desigualdad de poder que hay dentro de Misiones. Que dejen de sentirse dueños y señores de la provincia, como lo vienen haciendo hace más de 20 años, sino que sepan que en frente tienen a alguien que los está mirando. Esto es fundamental para cualquier sistema democrático republicano, que hace muchos años que acá no se aplica”.

“Hay un trabajo fundamental que yo promulgo del diputado, que lo llamo trabajo de campo. Todo no puede estar dentro de la cámara únicamente, el diputado tiene que salir a la provincia. Es fundamental el contacto con el empresario, el emprendedor, el gran productor tabacalero, yerbatero o tealero, el que tiene una sola hectárea. El político tiene que ir, tiene que conocer y tiene que principalmente escuchar lo que pasa porque ahí vas a tener información de primera mano, nadie te la está contando, vas a saber la realidad, y con esa herramienta volvés a la cámara a cumplir tu función: reclamar por esa gente que no tiene nadie que se esté preocupando por sus inquietudes”, cerró el candidato.