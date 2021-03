BUENOS AIRES. El excombatiente de Malvinas, Juan José Gómez Centurión, compartió un acto por el 24 de marzo con los jóvenes de su espacio político NOS en el que exhibe un buzo con el mensaje: “Ni fueron 30.000, ni fueron inocentes”. En su cuenta de Twitter, llamó a comprar la prenda a través del sitio del partido, redoblando la apuesta con su postura negacionista de la represión y genocidio desatado en la última dictadura militar.

Según Perfil, el ex candidato presidencial apeló a un discurso evangélico contra lo que él considera “las ideologías”, en un encuentro con jóvenes militantes de NOS. “Las ideologías son una caricatura de las ideas y el mundo de las ideas es teórico-abstracto, que ocupa la gente por su conducta. Por sus frutos los conoceréis, dice el evangelio”, expresó Gómez Centurión y agregó: “A esta altura del partido no me fijo en lo que la gente piensa sino lo que hace y ha hecho, porque eso es lo que marca la conducta de las personas”.

En ese marco, Gómez Centurión expresó que el gobierno “huele a podrido”, porque “está cargado de corrupción”. Así se refirió también a una gestión de “valijeros”, en relación al bolso que fue hallado en la TV Pública con 12 millones de pesos.

El pedido de Gómez Centurión a los negacionistas de la Dictadura

Finalizado el encuentro con los jóvenes NOS, Gómez Centurión posó para una imagen final en la que el ex militar sostenía un buzo del espacio político con la inscripción “ni fueron 30.000, ni fueron inocentes”. Justo en el contexto del 45º aniversario del último golpe militar, lo que significó una afrenta para los detenidos, torturados y desaparecidos en la última dictadura militar. En un hilo de Twitter, mostró el reverso de la vestimenta. Y pidió que los interesados contacten a NOS para comprarlo.

Cabe aclarar que no es la primera vez que Gómez Centurión muestra sus opiniones sobre el genocidio de la última dictadura. Aunque, sí es la primera vez que pide que compren prendas con inscripciones negacionistas. O que aparece con un público joven, afín a sus discursos que rechazan lo determinado, por ejemplo, en el juicio a las Juntas Militares, y los Juicios por la Verdad.

Activo militante Pro Vida, Gómez Centurión había presentado en febrero último un pedido de inconstitucionalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), aprobada en Senadores a fines de diciembre del 2020. La provincia de San Luis falló a favor de Gómez Centurión el pasado viernes, declarando la inconstitucional el aborto en el distrito. Ahora, desde su espacio, buscará la derogación de la ley.