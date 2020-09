Gracias a una “colectora”, Ameri reemplazó a un senador K que tenía 2 cargos y se postuló para 2 cargos más

BUENOS AIRES. El escándalo sexual que protagonizó el ahora ex diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri, que besó el pecho de su pareja en plena sesión virtual de la Cámara baja del Congreso de la Nación, sigue generando repercusiones y el periodista acreditado en el Congreso, Félix Álvarez, contó que el cuestionado dirigente llegó a su cargo en reemplazo del senador K, Sergio Leavy, gracias a un cuestionado sistema de colectoras.

En diálogo con MisionesCuatro, Álvarez cuestionó la falta de una regulación sólida de las sesiones virtuales, tras la declaración de la cuarentena por el coronavirus (Covid-19). Y advirtió que “cuando se sepa cuánto cuesta cada sesión telemática, la gente se va a agarrar la cabeza”.

Según Álvarez, a la estructura con pantalla gigante que se monta en el Congreso, la provee un grupo empresario privado. “Ningún empresario presta (ad-honorem) semejante estructura para las sesiones”, comentó.

Por otra parte, el periodista se refirió al caso Ameri, señalando que según trascendió en los medios de prensa, la pareja con la que protagonizó la bochornosa escena, Celeste Burgos, es su pareja. “Estoy averiguando si es empleada o no del parlamento. Los diputados, aparte del sueldo y pasajes y desarraigo, están cobrando 250-300 mil pesos (mensuales) Y tienen un cupo de nombramientos. Muchos prefieren nombrar a su esposa e hijos (como asesores)”, puntualizó.

Consultado sobre cómo llega a su banca como diputado nacional por Salta, Álvarez explicó: “Ameri ni siquiera es salteño. Y accede a la banca por una colectora encabezada por el actual senador Sergio Leavy. Era intendente con licencia de la localidad de Orán, diputado nacional en ejercicio (fue electo en 2017) y candidato a gobernador por el Partido de la Victoria que respondía a Cristina Kirchner. Y además candidato a senador. Son 4 cargos simultáneos”, puntualizó el periodista.

En cuanto a las denuncias por acosar sexualmente a menores de edad contra Ameri, previas a su asunción como diputado, Álvarez aclaró que, “por supuesto”, ningún diputado puede asumir con causas penales abiertas. Pero “en la investigación previa, los antecedentes no siempre aparecen El reglamento de la casa política a veces sirve y a veces no. Esto habrá que ir corrigiéndolo porque así no puede funcionar”, remató.