Habló el “Gran Cuñado” Marcelo Sánchez: “La gente humilde no puede ser candidata en Iguazú”

APÓSTOLES. Con pocas chances de presentarse a las elecciones del próximo 7 de mayo por el revés judicial que sufrió en las últimas horas en el Tribunal Electoral de Misiones, Marcelo Sánchez, el cuñado del ex gobernador y actual senador K, Marcelo Sánchez, rompió el silencio y sin denunciar proscripción, lanzó un manto de duda sobre el accionar del tribunal que preside el ministro renovador del Superior Tribunal de Justicia, Rubén Uset.

“Con todos los problemas que vive la gente esto parece algo que sólo interesa a los políticos. Pero son las pequeñas cosas que hacen a que las cosas puedan cambiar o no”, planteó Sánchez, en diálogo con el programa “Otro Día Más”, que conduce Pablo García y se transmite por la radio FM Social Club 97.7 de Apóstoles.

Suspicaz respecto de la impugnación de su lista, Sánchez puso de relieve que históricamente, no se solicitaban los requisitos que le exigieron a sus candidatos. “Para ser candidato en Misiones, siempre te pedían que tengas documento, certificado de domicilio y que hayas votado en la última elección de la ciudad en la que te vas a postular. Cumplimentamos todas estas cosas. Pero recibimos una notificación que sostiene que los candidatos tenían que ser contribuyentes de la ciudad”, reveló el empresario llamado “Gran Cuñado”, por estar casado con la hermana del ex gobernador Closs.

Iguazú “es una ciudad compleja, donde la gente humilde, la gran mayoría no tiene (un medidor) de luz, agua corriente o moto (propia) La gente humilde no puede ser candidata en Iguazú, no pueden ser concejales porque no son contribuyentes”, fustigó Sánchez sobre las objeciones del Tribunal Electoral de Misiones a cuatro de los ocho candidatos de su lista, que busca competir dentro del frente Juntos por el Cambio.

En esta línea, Sánchez insistió en que “objetaron a 4 personas que viven en barrios humildes y no tienen boletas de un servicio de la comunidad a su nombre, no tienen luz ni agua, ni una moto”.

“Nos habían dado plazo hasta hoy a las 10, el apoderado de nuestra lista se fue a Posadas y todavía no hablé con él”, añadió el empresario ligado al turismo, que fuera alcalde entre 2011 y 2015 cuando se impuso al actual intendente Claudio Filippa, cuando ambos compitieron con sublemas de la Renovación.

Repreguntado sobre si sentía que había proscripción o al menos, “animosidad” en su contra, por presentarse como candidato de JxC luego de haber dejado la Renovación, Sánchez se mostró cauto. “Vi tantas cosas en la política que no me asusta ni me asombra más nada, pero como no tengo la certeza, sería imprudente. Como mínimo es extraño. Pero no puedo aseverar que existe animosidad”, amplió.

Foto vía electoralmisiones

En cuanto a si será candidato, Sánchez dejó todo en manos del Tribunal Electoral de Misiones (TEM), anticipando que no apelarán al Superior Tribunal de Justicia de Misiones. “Tengo entendido que el jueves el Tribunal oficializa las listas. Por ahí nos piden el grupo sanguíneo, que seamos rubios o del frente renovador”, ironizó Sánchez sobre la posibilidad de que le permitan competir contra Filippa en las elecciones de mayo.

“Hemos cumplimentado todo si el Tribunal decide otra cosa, no hay más que decir”, sostuvo el empresario, señalando que, de ir en queja al Superior Tribunal de Justicia, “para cuando te digan que sí (puede participar en las elecciones), pueden pasar años”.

En cuanto a los motivos por los que se habría alejado del Frente Renovador de la Concordia, Sánchez fue lapidario: “Me fui del Frente renovador. Es un frente corporativo que conduce una sola persona que no está en su sano juicio. Así de simple, así se vienen conduciendo”, fustigó el ex alcalde y ex director de Energía de Misiones SA (EMSA).

Ante la consulta respecto de si Closs incidió en su decisión de presentarse por el espacio de Juntos por el Cambio, Sánchez insistió en que “no interfirió para nada”, y que siguen manteniendo una relación de “mucho cariño y respeto”. E incluso se aventuró a poner en duda que el ex gobernador siga formando parte de la Renovación.

Luego de criticar la ley de lemas de la que Closs y él se valieron para ganar elecciones años atrás, Sánchez dijo temer al fraude. “La renovación es una buena máquina electoral, basada en los municipios y en la ley de lemas. Suman candidatos con la billetera. Obviamente con la nuestra”, dijo Sánchez haciendo alusión a un posible uso del dinero de la recaudación para las campañas electorales de candidatos oficialistas.

“Lamentablemente no estamos teniendo alternancia”, dijo el empresario que, vale recordar, estuvo como director de la empresa provincial de energía desde que perdió las elecciones del 2015, en una especie de enroque con Filippa –que a su vez fue director de EMSA entre 2011 y 2015, cuando Sánchez ejerció como intendente de Iguazú. Sánchez dejó el directorio de EMSA a fines del 2021 y ahora sostiene que se alejó del partido gobernante de Misiones.

Hacia el final de la entrevista, Sánchez dijo temer al fraude electoral y reveló que sintió que “le robaron la elección. Lo que tengo miedo es al fraude. Voy a hablar de lo que sé, de lo que me tocó vivir: ¿cómo se colocan los presidentes de mesa? ¿Quién los designa? ¿Cómo es el voto directo? ¿Cómo son las alteraciones de las actas? ¿Por qué no se hace el recuento en la Legislatura? No te permiten abrir las urnas, porque te vacunaron antes. Sentí que me robaron la elección, que hubo irregularidades”, lanzó Sánchez. Y marcó diferencias con el también clossista ex intendente de Posadas, Joaquín Losada. “Yo lo digo, Joaquín no lo dice”, apuntó.

“La problemática social que tiene Iguazú es tremenda, cualquier misionero que venga y de una recorrida por los barrios se va a dar cuenta de esto”, sentenció el empresario clossista.