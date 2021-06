Habló la concejal de Bonpland y dijo que el portón que compró era robado

BONPLAND. En las últimas horas, un particular episodio tuvo como protagonista a la edil del PAyS, Cristina Bóveda, que fue acusada de robar un portón. Sin embargo, lo insólito de esta denuncia dejó al descubierto una serie de irregularidades que la tenían como protagonista, como es el caso del uso fraudulento de planes sociales, además de “extorsiones y pedidos de coimas para anotarlos en el plan”, para después quitarle parte del dinero, según comentó a Misiones Cuatro Enrique Ortiz, el periodista de Leandro N. Alem.

Una vez trascendido los hechos, Bóveda fue entrevistada en una emisora radial y dijo que el portón que compró fue robado y que la persona que le vendió estuvo en la cárcel.

Con respecto a la denuncia en su contra dijo que “son dos personas y ayer salió un tercero, no sé de donde salió, nunca tuvo ningún tipo de vinculación laboral con nosotros, lo conocemos del pueblo, pero no tiene nada que ver con el movimiento ni con nuestro grupo de trabajo. De las dos personas que denuncian, uno trabaja con nosotros y es el ‘despechado’ y otra, es una mujer me hizo una denuncia por algo totalmente diferente. Hace 15 días se hizo una marcha en contra del marido de esta mujer que trabaja en el hospital, en el sector de farmacia y tiene antecedentes desde hace muchos años, es un acosador laboral”, relató la edil.

En ese sentido agregó: “la mujer de ese degenerado salió a denunciarme, aparte, esa señora es muy fanática de la renovación. A partir de lo que pasó ese día comenzaron los hostigamientos y las denuncias”.

Con respecto al portón de la polémica dijo que “la persona que le vende ese portón a mi pareja trabajaba con nosotros y es presidiario. El tipo no conseguía laburo, nosotros le quisimos dar una mano y los primeros tiempos el tipo andaba re bien, después empezó a sacar lo peor de sí, es una persona agresiva, machista, no quería trabajar con mujeres y después de reiteradas charlas, le pedí por favor que bajara un cambio, pero todo siguió igual y hubo que pedirle que se retire del grupo”.

“Ese hombre que hoy sale a denunciar. Si yo sabía que el portón era robado no lo iba a poner en mi casa, eso pasó hace 10 meses, no lo pusimos la semana pasada”, relató la mujer.

“Claramente es una cuestión política, lo denuncié antes y lo denuncio ahora, quieren ir por mi destitución”, manifestó.