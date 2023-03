Mauricio Macri, anunció este domingo que no será candidato a presidente en las próximas elecciones. Lo hizo mediante un video que publicó en YouTube: “Quiero ratificar mi decisión de que no seré candidato en la próxima elección”, expresó.

Tras conocerse esta noticia, varios dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a brindarle su apoyo, una de ellas es la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y lo hizo mediante una carta titulada “hay que demostrar que estamos preparados para liderar el cambio”.

La carta de María Eugenia Vidal

Trabajo con Mauricio desde hace más de 20 años. Me resulta increíble recordarlo pero la primera vez que lo ví todavía era una chica de veintipico. Mucho de lo que soy, personal y profesionalmente, es por su liderazgo. Lo voy a agradecer siempre. Él tiene una manera de conducir sana, que te alienta a dar lo mejor de vos. Ese es uno de sus legados en la política y quizás la principal razón por la cual el PRO tiene tantos referentes que pueden ser candidatos, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal.

Se que muchos argentinos pueden estar tristes con la noticia de que Mauricio no será candidato. La mejor manera de acompañarnos es consolidando el espacio que él fundó. Ese espacio que va más allá del partido o la boleta es el lugar donde millones necesitan depositar su confianza y es SU instrumento para no rendirse. Para merecer ese privilegio, el de ser la esperanza de tantos, hay que cambiar la manera en la que estamos haciendo algunas cosas. Tenemos que garantizar que los valores que Mauricio logró asentar sean defendidos con firmeza, incluso más allá de esta elección.

Es responsabilidad de todos los que quieran ser candidatos ordenar nuestra propuesta para ser lo más competitivos posibles y convencer a muchos más de que el camino que proponemos es el que puede hacer las transformaciones que se necesitan. No podemos poner en riesgo lo que conseguimos por discusiones arbitrarias de la política, hay cosas que ya no van más. Basta de los sobre análisis de las fotos, del lugar en la mesa, del punto y la coma en un discurso, de a quién se saludó primero o segundo. El estado del país con el que empezará el próximo gobierno será calamitoso. Este pedido de cohesión que hago es hijo de esa emergencia. Lo que puede pasar si no nos ponemos de acuerdo es tan dramático que estamos obligados a trabajar unidos y construir un mensaje más claro.

Estoy siendo consecuente con lo que dije durante todo este tiempo. Apenas comenzó el año alerté que estábamos cometiendo un error al debatir demasiado quiénes debían ser candidatos cuando teníamos que escuchar y hablar con las personas de sus problemas. Creo que todavía seguimos cometiendo ese error. Como dije hace unas semanas, la política se convirtió en un circo sin público: los políticos no se dan cuenta pero la platea está vacía y, hoy, la verdadera grieta es entre la política y la gente. A los argentinos no les preocupa quiénes van a ser candidatos: preocupa la inflación, la inseguridad, la educación que reciben los chicos, los cortes de luz.

La sociedad no quiere esperar más a que nos pongamos de acuerdo y nos demanda más firmeza en la defensa de sus valores. ¡Y tienen razón! Ellos sí están viendo lo que muchos políticos no. Si no nos paramos a su lado, si no hacemos los avances conceptuales que ellos ya hicieron, el panorama es incierto.

Eso requiere cambios en cómo estamos llevando adelante este tiempo de precandidaturas. Tenemos que lograr que la oferta de Juntos por el Cambio sea abrumadora. Antes de elegir candidatos en cada provincia y a nivel nacional, tenemos que asegurar la unidad, acordar reglas claras y constructivas para la campaña y acordar el plan económico de manera contundente.

Por eso, propongo una serie de pautas, que adjunto, para que todos los que quieran ser candidatos firmemos y nos comprometamos a respetarlas. Creo que son necesarias para ayudarnos a explicitar de manera más clara qué queremos hacer y cómo. Y también para dotar de la suficiente fuerza a la coalición para afrontar las elecciones y el gobierno si nos toca esa responsabilidad.

Es el momento de aplicar las enseñanzas de Mauricio y usarlas para trabajar colaborativamente y fortalecer Juntos por el Cambio.

Cada uno cederá algo en ese trabajo pero la realidad lo demanda porque estas elecciones serán mucho más duras de lo que algunos analistas opinan. Nada está ganado y todo será muy difícil. Tenemos que demostrar que estamos a la altura del desafío de defender a los argentinos que quieren un cambio verdadero y profundo.

A TODOS LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE JUNTOS POR EL CAMBIO, les propongo estas reglas para llevar adelante juntos una campaña que nos consolide como la mejor opción y lleve tranquilidad y esperanza a los argentinos:

1. El equipo está y seguirá unido.

Después de las PASO, todos seremos parte del mismo proyecto, compartiendo equipos y experiencias. Nadie puede quedarse atrás. Y hasta entonces, debemos mostrarnos unidos en actividades conjuntas en todo el país.

2. La campaña será ejemplar: austera y sin agresiones.

Tenemos que llevar adelante un proceso que comprenda este momento delicado del país. La competencia tiene que ser limpia, transparente, sin despilfarros y se tiene que dar desde el respeto.

3. Tendremos un proyecto de país en común.

No pueden quedar dudas del rumbo y el camino de salida que tomará el próximo gobierno. Tenemos que acordar una plataforma económica común que siente las bases para el progreso, con propuestas reales, concretas y verdaderas. Iluminando, junto con sus actores, todo el potencial de nuestros sectores productivos y economías regionales.

4. Priorizaremos lo colectivo sobre lo individual.

Para impulsar el cambio que necesitamos en todo el país, cada intendente, gobernador, diputado y senador cuentan. Debemos comprometernos a priorizar en cada instancia que nos toque enfrentar nuestro proyecto colectivo por sobre los proyectos políticos individuales y de ambición personal.

5. Garantizaremos reglas de juego claras.

Debemos definir nuestras reglas electorales, como el mecanismo que utilizaremos para conformar las listas legislativas. Además, tenemos que acordar una fiscalización conjunta en todo el país, para cuidar los votos de toda nuestra coalición.