“Hay que realizar un cambio importante y profundo”, dijo Pedro Puerta

POSADAS. Pedro Puerta brindó una entrevista al programa “El Bueno y el Malo” que se emite por Misiones Cuatro, donde habló de las proyecciones a futuro del espacio del cual forma parte.

“Hay una madurez lógica de nuestro espacio, de quienes formamos parte de Juntos por el Cambio, escuchaba a Florencia (Klipauka Lewtak) en este canal contando la cantidad de proyectos que se presentaron en el Congreso de la Nación, más de 30 proyectos presentados, 180 acompañados, hay algo muy similar en el papel de Germán Kiczka en la legislatura provincial”, declaró.

Asimismo, agregó: “como balance propio de Activar, el balance es muy positivo, hemos podido transmitirle a la población que nos acompañó con el voto lo que queremos hacer y cómo nos estamos preparando para el año que viene”.

“Nuestro espacio tiene otras características que otros espacios no tienen en la provincia, es amplio, democrático, de mucho debate, no hay un liderazgo piramidal, donde una sola voz es la que se impone y eso lo hemos ido demostrado”, afirmó Pedro Puerta.

Con respecto a las perspectivas electorales para el año 2023 señaló: “me interesa el proyecto, quiero que Juntos por el Cambio gobierne en la provincia de Misiones, que esta generación de jóvenes tenga esa responsabilidad de gobernar, para demostrarle a la ciudadanía que podemos hacer muchísimas cosas mejor”, expresó.

“Me interesa que tengamos la responsabilidad de gobernar la provincia, que los pibes que tengan mi edad puedan trabajar en esta provincia, que puedan salir adelante, que no formen parte de ese porcentaje de jóvenes que hoy no pueden ir a la escuela. Misiones, es una provincia que lamentablemente no ha podido resolver cuestiones estructurales que el mundo lo ha resuelto y no supimos aprovechar oportunidades históricas. Eso requiere que se cambien las cosas”, declaró el presidente de Activar.

Asimismo, volvió a recalcar la importancia de la reducción de impuestos para incentivar la creación de empleos: “hay que realizar un cambio importante y profundo, nosotros presentamos un proyecto para reducir la carga tributaria en la provincia, porque entendemos que de esa forma se puede incentivar a la generación de empleo, a nivel nacional hay que hacer lo mismo, no nos sirven estos inventos de dólares que satisfacen a unos pocos y que perjudican a un montón”, afirmó.

“La política no ha sabido resolverle problemas que no son nuevos en la sociedad, eso me parece que es el desafío hacia adelante”, precisó Pedro Puerta.