HCD de Puerto Piray: prohíben el ingreso de vecinos y periodistas

PUERTO PIRAY. En diálogo con Misiones Cuatro, la edil Nidia Smith (JxC), reveló que ya se han realizado varios pedidos para permitir la presencia de vecinos o medios de comunicación en las sesiones que se vienen desarrollando a puertas cerradas.

Según expresó la concejala, las sesiones tampoco se transmiten virtualmente, es decir que nadie puede tener acceso a los temas tratados y debates de los ediles de Piray. Sin embargo, eventualmente, se permite el ingreso de personal de un medio que pertenecería al intendente.

“Ayer, este periodista quería participar y no hubo caso, no se le permitió. Debatimos ampliamente, pero la presidente del Concejo terminó levantando la sesión porque no quería que esta persona esté en el recinto”, detalló Smith.

“Es lamentable porque el Concejo es la casa del Pueblo”

Blas Leonardo Camacho, es el periodista de Puerto Piray afectado, tiene 22 años y trabaja en un medio independiente de esa localidad. “No me dejaron entrar y suspendieron la sesión”, manifestó.

Camacho destacó su rol de comunicador y lamentó las trabas del oficialismo, “Quiero cubrir la sesión, darle difusión para que el pueblo de Piray conozca cómo se tratan los diferentes proyectos”, indicó.