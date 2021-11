Histórica victoria de la oposición en Misiones: Arjol, Klipauka y Puerta destacaron la unidad y hablaron del desafío de cara al futuro

POSADAS. El frente Juntos por el Cambio se impuso en las elecciones legislativas nacionales de este 14 de Noviembre, cosechando casi 250 mil votos y superando por cerca de 30 mil sufragios al Frente Renovador de la Concordia, con lo que resultaron electos los candidatos Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar), quienes hablaron con MisionesCuatro en exclusiva, junto al presidente del partido Activar, Pedro Puerta.

Los tres jóvenes dirigentes agradecieron el trabajo realizado por todos los fiscales de mesa y los militantes del frente opositor y destacaron la unidad del espacio, que se plantea como desafío, gobernar a Misiones a partir del 2023.

Antes de dirigirse a los militantes y las personas que se acercaron al bunker de JxC, en la Casa Radical de Buchardo y Francisco de Haro, tras confirmarse la victoria del frente opositor, Arjol dijo a MisionesCuatro: “Estamos contentos por el aire de cambio que corre por la Argentina y en Misiones también. Logramos consolidar este espacio político y estamos contentos. Hay un acompañamiento enorme de militantes, voluntarios, fiscales… estamos contentos por este resultado contundente”, señaló el diputado nacional electo.

Además, recordó que, en la campaña, se intentó mostrar al frente JxC como un espacio dividido, pero “no sólo consolidamos el resultado de las PASO, sino que además crecimos. Eso se notó con el compromiso de los fiscales y va un agradecimiento para ellos”, subrayó.

De cara al futuro, pensando en las elecciones generales del 2023, Arjol se mostró cauto y destacó: “Hay una gran responsabilidad de Florencia y mía, de enfrentar una Argentina muy difícil. En un Congreso que, espero genere las discusiones que debe generar. Espero que haya un presidente que vea que la Argentina le está diciendo que ‘no es por acá’. Es con más trabajo, respetando la propiedad privada, es dialogando, es resolviendo sus problemas internos”, manifestó.

“Obviamente que la consolidación de nuestro espacio es muy importante no sólo para nosotros, sino también para la política. Para Misiones, es muy importante que haya equilibrio de poderes y que podamos discutir el rumbo de la provincia. Nuestro espacio es mucho más que una figura”, dijo Arjol, insistiendo en que la construcción colectiva es más importante que los partidos aislados.

Según Arjol, “es muy importante la consolidación” de Juntos por el Cambio Misiones, de cara a las elecciones del 2023 y “de cara el equilibrio de poder. Con este resultado aún más. Pero hay que ser muy cautos. Somos oposición a nivel nacional y provincial, pero queremos animarnos a mucho más. Nuestro desafío es gobernar a la provincia de Misiones”, puntualizó Arjol.

Para el joven diputado electo, la provincia “necesita (generar) trabajo, impulsar la producción y rediscutir la política de frontera. Eso se lo va a dar la impronta del equilibrio de poderes. Sino vamos a estar discutiendo al ritmo del partido de gobierno”, enfatizó.

A su tiempo, Klipauka admitió que según tiene entendido, “sería la diputada más joven del Congreso. Al 10 de Diciembre todavía voy a tener 27 años. Desde Activar estamos orgullosos de lo que fue este año. Seguimos creciendo y nuestro espacio cada vez abarca más. Seguimos convocando a los jóvenes”, expresó.

“Los tres que estamos presentes, entendemos que (la construcción política) va mucho más allá de nuestros nombres. Va por una Misiones mejor, que sabemos que es posible. Vamos a luchar por eso. Y por una Argentina mejor. Es una elección histórica a nivel provincia y Nación. Nos enorgullece ser parte de eso. Y desde nuestras diferencias, estar juntos”, subrayó Klipauka.

Por su parte, Pedro Puerta, el presidente del partido Activar al que pertenece la diputada electa, comentó a MisionesCuatro, “hay mucho trabajo de cara al futuro. En cada elección uno sale fortalecido. Me tocó acompañar a Florencia, que la conozco hace mucho. Y a Martín, un pibe que conozco hace poco, pero lo entiendo hace mucho. Creo que con Martín tenemos la misma visión sobre el futuro de la provincia”, manifestó el joven dirigente.

Sin olvidar el trabajo de los jóvenes del espacio, Pedro puso de relieve que, más allá del promisorio resultado electoral, “lo que queda es una construcción muy linda y muy interesante a cara al futuro. Tenemos dos pilares fundamentales con Martín y Florencia en el Congreso. Sumados a Alfredo (Schiavoni, el diputado nacional del PRO), con un bloque interesante. Estamos construyendo y hay mucho para hacer”, puntualizó el dirigente de Activar.

“Uno puede tener adversarios, pero si tiene la misma visión e ideas en común, y si sueña en grande, vale mucho más un abrazo que vivir peleados”, ponderó el joven abogado, dejando en claro que el espacio de JxC salió fortalecido después de las PASO. “No es fácil (la campaña), Martin recorrió la provincia 7 veces y no es fácil. Nosotros acompañamos como corresponde”, destacó.

Sobre el final de la entrevista, Arjol puso de relieve que enfocaron su campaña desde una posición “proactiva, de propuestas, de ideas. Creo que ahí es donde se saca lo mejor de la política y se soluciona los problemas de la gente. No hay que subestimar ningún resultado (de elecciones). Me ha tocado ganar y perder. Y no creo que los misioneros hayan votado con bronca. El misionero es un tipo de mucho cariño, trabajador y que se esfuerza. Votó el trabajo en vez de planes sociales, votó diálogo en vez del ‘vamos por todo’, votó por una Argentina donde se respete la propiedad privada. El misionero votó proactivo, con el corazón y no con bronca. No subestimemos a los misioneros”, enfatizó el diputado electo, añadiendo que es crucial “volver a poner a Misiones en la agenda del país”.