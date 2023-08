Hugo Humeniuk: “no he escuchado a nadie que quiera desregular el mercado yerbatero”

Hugo Humeniuk, productor yerbatero e intendente electo de Concepción de la Sierra, habló con el programa “Otro Día Más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 y se refirió, en primer lugar, a los rumores sobre la desregulación del mercado yerbatero que circuló en los últimos días: “no escuché a nadie y he hablado con todos los sectores y no he escuchado a nadie que quiera desregular el mercado yerbatero. Inclusive, estos días, he estado haciendo consultas a unos amigos que tengo en Corrientes y ellos me dicen que, aparentemente el gobierno de Corrientes lo único que quiere es la plantación, lo único que se reguló es la plantación hasta cinco hectáreas”, explicó.

“La plantación está a libre mercado y el resto también más o menos el precio”, declaró Humeniuk.

Asimismo, agregó: “he hablado personalmente con Larreta y se opone a la desregularización. Le hicimos ver, porque nuestra función de estar en política es hacerle ver al dirigente que no está acá la realidad del sector. Le explicamos todo, hay cierta parte que el Estado la tiene que cuidar, entonces, el INYM no se toca”.

Respecto al tema precio señaló: “por el tema de la yerba hay tiempo, se debate todo este mes, hasta mediados de septiembre hay tiempo para negociar y proponer”, explicó Humeniuk y afirmó que el precio que están pidiendo es $248 y que los molineros “no quieren la eliminación del INYM”.

En relación a la situación del sector indicó: “hay algo que estamos viendo como productores y que mucha gente no está teniendo en cuenta: los pronósticos climáticos, va a ser muy complicado de acá en adelante. Lo que va a regular la producción de ahora en adelante va a ser el clima, tuvimos tres años de sequía, estos eventos van a ser más recurrentes”, reveló el productor yerbatero.