Husulak: “Esta cultura dependiente, de los chicos que no vieron trabajar a sus padres, es un drama terrible”

POSADAS. Para Antonia Husulak, la precandidata a diputada nacional suplente de la lista Juntos, fomentar la educación y salir de la cultura paternalista son temas clave que deben implementarse en la provincia y en el país, para lo cual “hay que prepararse”, sobre todo, una vez terminada la instancia de las internas dentro de Juntos por el Cambio – Misiones.

En diálogo con MisionesCuatro, Husulak condenó los “liderazgos de componenda” y advirtió que la relación entre los diputados renovadores y el gobierno nacional, está perjudicando a la provincia, como quedó de manifiesto en el revés vinculado al control de la Hidrovía.

“Le preguntaría a los diputados misioneristas, cómo juegan en el Congreso. A la hora de la verdad les dan los votos (al oficialismo) Pero Misiones está relegada”, lanzó la dirigente radical que integra la lista de Juntos, para quien, la representación de Misiones en Diputados se trata de “defender los intereses de la provincia” y no quedarse en la componenda.

“Seguramente hay negocios (entre Nación y Provincia a cambio del apoyo de proyectos legislativos) y mandan la plata para los caminos. Pero debe ser una cosa lógica y legítima”, acusó Husulak sobre la posición que adoptan los diputados “misioneristas” en el Congreso. “El reparto de dinero debe ser proporcional y justo, no por favores. Me parece que acá priman los favores, lamentablemente para nosotros”, lanzó.

“Creemos que nuestros candidatos tienen que tener el fuste de la pelea y también del consenso”, insistió Husulak.

La decisión de acompañar a Pedro Puerta y los desafíos a futuro

Consultada sobre los motivos que la llevaron a integrar la lista de Juntos, que encabeza el precandidato Pedro Puerta, la licenciada comentó: “De Pedro me gustó la claridad, la sinceridad y la experiencia propia, pese a la juventud. Uno puede tener muchos títulos, pero no el oficio”, dijo Husulak, revelando que con su grupo político mantuvieron contactos con todos los candidatos de JxC, a quienes les preguntaron “por qué y para qué” se postulaban.

Para Husulak, “no hay que bajar los brazos después de las elecciones” y hay que “prepararse para el futuro”, porque “los cambios que hay que hacer son siderales”, subrayó. En esta línea, la licenciada recordó las campañas en las que participó para la eliminación del uso de agrotóxicos en la producción tabacalera. El documental “El monstruo del Tabaco tuvo un premio en Francia. Y todo el mundo se enteró de los que nos pasa. Pero nosotros que sabemos que esto pasa, ¿podemos cambiar? Son los debates que tenemos que dar y no temer a los cambios”, subrayó.

Por otra parte, Husulak destacó el proyecto de Pedro Puerta, Misiones Conecta Educación, que posibilitaría universalizar la conectividad en la provincia, dotando de contenidos educativos para los estudiantes misioneros. “Las computadoras que mandó Cristina (Kirchner) del programa Conectar Igualdad, no sirvieron para nada. No prepararon a los maestros, no tenían conexión y fue un desperdicio de plata”, bramó.

Sobre el final de la extensa entrevista, Husulak habló del problema de la pobreza y desempleo estructurales que afectan al país. “El paternalismo genera gente inmadura. Hay que poner límites y fomentar el escuerzo propio. Esta cultura dependiente, de los chicos que no vieron trabajar a sus padres, es un drama terrible”, alertó.