IFAI-Gate: renunció Rodríguez tras la difusión de chats privados

POSADAS. Este lunes, el ex diputado provincial Juan Marcelo Rodríguez renunció a la presidencia del IFAI (Instituto de Fomento del Agro y la Industria), jaqueado por la revelación de numerosos chats íntimos, que le atribuyen la supuesta compra de favores sexuales a cambio de contratos laborales.

El “Turco” Rodríguez habría acudido a la Justicia para denunciar un ciberdelito. Sin embargo, hasta el momento no salió a hacer declaraciones públicas sobre los motivos de su renuncia.

Por la mañana, desde el gobierno provincial confirmaron que el ex diputado provincial Roque Gervasoni entrará en funciones al frente del IFAI, en reemplazo del caído en desgracia Rodríguez.

“Gervasoni fue impulsor de varias iniciativas referidas a producción sustentable, orgánica y eliminación de agroquímicos. Anticipó que en su nueva función trabajará mancomunadamente con el Ministerio de Agricultura familiar. La Provincia de Misiones ya tiene una ley que prohíbe el uso del glifosato en ámbitos urbanos. Pero ahora el objetivo es extender esa legislación al ámbito rural”, argumentaron desde el gobierno en el anuncio oficial, sin ninguna alusión a la inesperada renuncia de Rodríguez.

El mutismo de Rodríguez y una nueva mancha en el IFAI

Según versiones periodísticas, el ex jefe del IFAI Rodríguez presentó denuncias penales ante la Justicia provincial y federal por supuestos ciberdelitos. De todas formas, el ex funcionario hizo silencio sobre el IFAI-Gate. Es decir, evitó señalar si los audios que aparecen en los chats viralizados, corresponden a su persona o no. Por lo pronto, no salió a denunciar que los chats y los audios son apócrifos o fraguados.

Como sea, este escándalo no es el primero que ocurre en el IFAI, un organismo en el que recalaron varios ex diputados y ex intendentes de cuestionable imagen pública. Además, cabe recordar que hay varias causas penales abiertas que involucran al organismo por presunta malversación de fondos.

La causa más resonante, seguramente es la del presunto megadesvío multimillonario de fondos vinculados al llamado Plan Jatropha para el desarrollo de biocombustibles en Misiones. Se estima que hubo una malversación de fondos que ascendió a los 500 millones de pesos. Ello con el IFAI como organismo clave en las operatorias investigadas. Estos episodios, estarían mostrando la falta de transparencia en el gobierno de la Renovación.