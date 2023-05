POSADAS. “Misiones crece gracias a ustedes que todos los días le buscan la vuelta para salir adelante. Falta muy poco para cambiar la provincia, este 7 de mayo es juntos”, expresó Pedro Puerta a la prensa, en el marco del cierre de la campaña de Juntos por el Cambio, con una Caravana que encabezaron el candidato a gobernador Martín Arjol, la candidata a vice, Natalia Dörper y el propio Pedro, junto a los demás integrantes de la lista y referentes provinciales y nacionales del espacio opositor.

La Caravana del Cambio, prosiguió su marcha este jueves a las 8 hs desde Eldorado, pasando por Puerto Piray, Montecarlo, Caraguatay, El Alcázar, Garuhapé, Puerto Rico, Capioví, Puerto Leoni, Jardín América, Urquiza, Santo Pipó, Gobernador Roca, San Ignacio, Santa Ana, Candelaria, Garupá y Posadas, donde se desarrolló un acto con una masiva concurrencia desafiando las condiciones climáticas, en El Brete.

Más temprano, Pedro Puerta había señalado a la prensa que en las elecciones del 7 de Mayo, se ponen en juego dos modelos claramente diferenciados, el de la Renovación y el de Juntos por el Cambio.

“El modelo que está hace 20 años dejó en evidencia que está agotado esto de encerrarse, aislarse, llenar de impuestos a la gente, de meter la aduana paralela, de no generar diálogo, de generar grieta, de querer manipula la información con estos mensajes del gobierno provincial que nada tienen que ver con la realidad, porque hablan de conectividad con todos los problemas que tenemos en materia energética. Ni hablar de la educación, con los docentes que también están bajo la lluvia reclamando algo que es digno. Con lo bueno y lo malo, creo que está agotado este modelo de aislarse”, consideró Pedro.

“Y el nuestro que es el modelo de abrirse al mundo con un equipo preparado para gobernar, con un esquema de reducción tributaria rápido y veloz, que reduzca la burocracia y con un componente que no es menor en política, que es el diálogo. En Misiones no se dialoga desde hace 20 años, hay pelea, pero no hay debate”, advirtió el candidato a diputado provincial.

En esta línea, el presidente del partido Activar dijo: “Nos merecemos estar mejor los misioneros, el bolsillo está flaco y eso es consecuencia de los que están gobernando. Hay que cambiarlos porque no han sabido resolver la inflación”, puntualizó.

Por su parte, Arjol sostuvo que “la caravana es una forma de agradecer a los misioneros el amor que nos han entregado en esta campaña. Hicimos una campaña en un camino de respeto, sin agresión y sólo con propuestas”, destacó.

“Hay que terminar con esta historia de los capangas o de creer que hay un iluminado que puede hablar un idioma extranjero y que sólo los iluminados nos pueden sacar”, lanzó el diputado nacional y candidato a gobernador.

Asimismo, Arjol cuestionó la forma en que se manejó el oficialismo renovador, evitando un debate de ideas entre los candidatos. “Pedimos el debate porque, y lo lamento por (el candidato a gobernador) Hugo Passalacqua, lo han escondido. Ya fue gobernador y ministro y lo escondieron. Creo que los misioneros merecemos mucho más, un candidato que discuta, plantee y recorra. Basta de dirigentes que desde Posadas, desde una oficina en el Parque Paraguayo están dirigiendo los destinos de los misioneros”, bramó Arjol.

“Planteamos la discusión y debate en el momento y lugar y bajo la regla que quieran, y no se dio. En Misiones, gran parte del periodismo dejó de escribirle a la gente y le escribe a sus jefes. No nos han invitado a debatir a un solo medio oficial para poder discutir, aunque sea con el periodista oficialista”, sentenció.