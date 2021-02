Infanticidio de Lilian y María: Argentina no reclama y demora la repatriación de la familia Villalba

POSADAS. Este martes se cumplieron 5 meses del asesinato de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, a manos del Ejercito paraguayo. El crimen sigue sin esclarecerse y el Estado del vecino país no tiene intenciones de avanzar en la causa, porque están implicados los altos mandos del ejército paraguayo y la Fiscalía General, según explicó Cecilia Rodríguez, una de las integrantes del Equipo Misiones de Derechos Humanos.

Según ella, no sólo no avanza la investigación por el infanticidio de las niñas argentinas, sino que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no está reclamando por el crimen de Estado. Y de hecho, Argentina está demorando los trámites de repatriación de la familia Villalba, pese a que están siendo hostigados y criminalizados por el Estado paraguayo.