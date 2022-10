Insólita defensa de Alvarenga a Milei por permitir la creación de un nuevo impuesto K

POSADAS. En la maratónica sesión de este martes y miércoles en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos logró aprobar el Presupuesto 2023, que incluyó un polémico nuevo impuesto a los pasajes de avión, solicitado por la kirchnerista Paula Penacca. Con el nombre de “Tasa de Seguridad de Aviación”, esta nueva alícuota se aprobó en la votación del artículo 121 del Presupuesto 2023 por apenas un voto y, para algunos sospechosamente, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei se ausentó antes de la votación.

Esta actitud generó una catarata de críticas desde la oposición de Juntos por el Cambio, que le enrostró la incongruencia de defender la baja de impuestos y permitir la creación de nuevas alícuotas. Y en Misiones, la dirigente del Partido Libertario “distrital”, Ninfa Alvarenga, ensayó una insólita defensa, en la que deja a entrever que no está de acuerdo con la creación de la llamada “Tasa Milei”, pero esto “no es nada en comparación” con la aprobación del Presupuesto 2023 en general.

El olvido de Alvarenga sobre los diputados de JxC que votaron en contra o se abstuvieron de votar el proyecto del Presupuesto 2023

En diálogo con TVA este miércoles, Alvarenga consideró que Milei “no va a dar quorum a una sesión para subir impuestos. Y ya sabemos cuál es la posición de Milei con respecto a la suba de impuestos”, opinó la ex candidata del partido renovador Libertad, Valores y Cambio.

Sin admitir que la incongruencia de estar contra la suba de impuestos y faltar a la votación de un artículo que crea un nuevo impuesto, Alvarenga insistió en que Milei “fue uno de los pocos que votó en contra del dibujo presupuestario K. Cuando Juntos por el Cambio le dio el quorum y la votación para que ese presupuesto sea aprobado”. Vale recordar que el Presupuesto 2023 se sancionó con 49 abstenciones y 22 votos negativos, muchos de los cuales corresponden a diputados de JxC.

“Salen ahora masivamente a atacar a Milei porque tienen que tapar lo otro, que es mucho más grave. Lo están acusando ahora, siendo que ellos avalaron el aumento de impuestos que está en el presupuesto”, acusó Alvarenga, olvidando que hubo diputados de JxC que votaron en contra o que se abstuvieron de votar el proyecto.

“El impuesto aeroportuario no es nada”

Según Alvarenga, en el Presupuesto 2023 –sancionado con votos de los diputados de la Renovación K y los kirchneristas misioneros-, “viene un impuestazo del 80%, además del dibujo de la inflación del 60%. Todos esos chanchullos vienen dentro de la Ley de Leyes”, acusó la ex candidata del partido de Alex Ziegler.

“Esto otro de los 250 pesos y qué se yo, el impuesto aeroportuario no es nada en comparación a lo que él (Milei) lucho ahí y dio su argumento. No es nada en comparación a lo que Juntos por el Cambio contribuyeron a que saliera”, bramó Alvarenga, sin referirse a la actitud de Milei de no participar de las votaciones particulares, en las que se debatió la creación y suba de impuestos, el otorgamiento de facultades al Ejecutivo para que pueda subir las retenciones a la exportación y la creación de la Zona Aduanera especial para Misiones, entre otros puntos.

De hecho, legisladores de Juntos por el Cambio señalaron que Milei fue funcional al Ministro de Economía Sergio Massa, al negarse a participar de la votación particular de artículos que el oficialismo pretendía sancionar.