BUENOS AIRES. La Justicia Federal investiga a la Intendente de Quilmes y dirigente de “La Cámpora” Mayra Mendoza por una denuncia respecto del supuesto desvío de 535 millones de pesos a cooperativas de trabajo con pocos a ningún antecedente laboral. Mientras tanto, Mendoza se autodenunció en un juzgado de Quimes y negó la denuncia penal presentada en los juzgados de Comodoro Py.

Mientras tanto, la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de cinco ex funcionarios del ex intendente de Quilmes y ex dirigente metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez, en una causa en que se investiga el mismo modus operandi de supuestos desvíos de fondos destinados a cooperativas, según publicó Clarín.

En tanto, uno de los implicados renunció a su cargo como subsecretario municipal. Mientras que ya hay dos causas abiertas por los mismos hechos: una en los tribunales federales de Comodoro Py y la otra en los tribunales federales de Quilmes.

Las cooperativas bajo la lupa de la Justicia

De acuerdo con La Nación, hay al menos tres cooperativas involucradas. Ellas son la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella. A través de decenas de contrataciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, estas tres entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022. Estos contratos llevan la firma de la propia Mayra Mendoza.

En ese marco, el ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, fue quien renunció a su cargo el lunes pasado. Estaría vinculado, según la denuncia, a la Cooperativa La Estrella.

También está señalado como el responsable de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Y, según publicó La Nación, también está asociado a Martín Bordalejo, un abogado y exfuncionario de Quilmes que de acuerdo con lo publicado y denunciado sería titular de sociedades y cuentas off shore.

Asimismo, Bordalejo también es apoderado de una de las cooperativas, según la información revelada por el sitio El Disenso, un portal que sufrió ataques cibernéticos y estuvo caído tras publicar la denuncia que salpica a Mendoza.

Mayra Mendoza y su conductora política, Cristina Kirchner

Abogado denunció 14 contrataciones irregulares y desvío de fondos a través de cuentas off-shore

Según consta en las denuncias, las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.

Cabe destacar que en los tribunales de Comodoro Py, el abogado Santiago Dupuy de Lome denunció que hubo al menos 14 contrataciones de este tipo. La maniobra se completaría con el desvío de fondos a cuentas off shore en Miami, según consta en la denuncia.

Si bien Mayra Mendoza no hizo alusiones públicas a la denuncia, Raspa la calificó como “falsa” en la carta con la cual comunicó su dimisión.

Así las cosas. Por lo pronto, está confirmado que son dos denuncias penales por los mismos hechos. Una la presentó Dupuy de Lome, el lunes 25 de Abril, en los tribunales federales de Comodoro Py. Y cayó sorteada en el juzgado 12, que está vacante y que momentáneamente subroga el juez Ariel Lijo. El fiscal que trabaja en el caso es Ramiro González. A Dupuy de Lome lo citaron para ratificar y ampliar la denuncia, el jueves 5 de mayo.

La autodenuncia de Mendoza para que la causa quede en el juzgado de Quilmes

En tanto, la otra denuncia, la presentó Mendoza –autodenuncia– tras la publicación de El Disenso, está en el juzgado federal de Quilmes, que controla el juez Luis Armella.

Es claro que, al haber dos expedientes por los mismos hechos, podría generarse una disputa entre los jueces. El abogado denunciante remarcó que la causa debería ser investigada en Comodoro Py porque son fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Desde la Municipalidad de Quilmes no hicieron comentarios sobre la causa y se remitieron al comunicado difundido por la intendencia al conocerse el hecho. En ese texto, se indica que Mendoza “se presentó ante la Justicia para pedir que se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”.

Por su parte, Raspa dejó su cargo de subsecretario de Hábitat de Quilmes tras la difusión de la denuncia. En la carta que difundió para comunicar su dimisión, formuló un fuerte descargo. “Quiero dejar en claro que no soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión. Las capturas de pantalla que incluyen mi nombre como miembro de la cooperativa La Estrella son absolutamente falsas. Además, no tengo ni tuve cuentas ni participación en empresas en el exterior”, aseguró.

Raspa es un funcionario con varios años en el área de cooperativas en la Municipalidad de Quilmes. Tuvo manejo del sector también durante la gestión de Francisco “Barba” Gutiérrez, que gobernó Quilmes entre 2011 y 2019. Fue asesor y subsecretario de Relaciones con la Comunidad en esa gestión, en la que talló en el manejo de las cooperativas del plan Argentina Trabaja.