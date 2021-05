Israel volvió a atacar contra Hamas pese al pedido de EEUU

Bajo presión para poner fin a 11 días de hostilidades que ya dejaron más de 240 muertos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó a una reunión de su gabinete de seguridad para discutir la ofensiva contra el grupo palestino Hamas.



El enviado de la ONU para Medio Oriente, Tor Wennesland, estaba este jueves en Qatar para reunirse con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, según informó la agencia de noticias AFP, que citó a fuentes diplomáticas.



Por su parte, un funcionario de inteligencia egipcio dijo que esperaba un alto el fuego en la noche de este jueves o el viernes a primera hora, luego de que la advertencia de Biden diera impulso a los esfuerzos de Egipto para detener las hostilidades, informó la cadena qatarí Al Jazeera.

Explosiones en casas



Este jueves, una zona comercial de Ciudad de Gaza, la localidad central de Deir al-Balah y la sureña Khan Younis, fue sacudida por bombas israelíes. Al salir el sol, residentes inspeccionaban los escombros de al menos cinco casas de familia destruidas en Khan Younis, informó la agencia de noticias palestina Ma’an.



El Ejército israelí dijo que atacó las casas de tres comandantes de Hamas en Khan Younis. También que lanzó bombardeos en Rafah contra “infraestructura militar” y contra una casa de Ciudad de Gaza donde había un arsenal. No se reportaron víctimas.



Los combates comenzaron el 10 de mayo, cuando Hamas, que gobierna en Gaza, disparó cohetes hacia Israel en apoyo a protestas de palestinos contra restricciones adoptadas por el Gobierno de Netanyahu para el acceso a lugares santos islámicos de Jerusalén este.



Los palestinos también protestaban por la amenaza de evacuación de decenas de familias de Jerusalén este, en favor de colonos judíos.



Israel respondió con una ofensiva aérea y de artillería contra la Franja de Gaza, una estrecha franja de territorio con costa al mar Mediterráneo donde residen 2 millones de palestinos que no pueden huir a ninguna parte porque la región está bloqueada por tierra, mar y aire por Israel y por Egipto desde 2007.



Desde entonces, al menos 230 palestinos murieron en cientos de ataques, 65 de ellos niños y 39 mujeres, y 1.710 resultaron heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica qué víctimas son civiles y cuáles combatientes.