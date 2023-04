Jeremías Giménez: “Estoy convencido que con producción y trabajo vamos a sacar adelante a la provincia”

Jeremías Giménez es candidato a concejal de Concepción de la Sierra por el Sublema “Cambiando Juntos” de Juntos por el Cambio, que lleva como candidato a intendente a Hugo Humeniuk.

En diálogo con Emilio Larocca en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, el joven estudiante de abogacía, habló en primer lugar del antiguo colectivo que se usaba en el municipio para trasladar a estudiantes a una escuela del paraje Barra Concepción. “Lo que pasó con el colectivo hace poco tiempo es una de las tantas problemáticas que tiene Concepción, problemas estructurales que la gestión de turno no pudo resolver”, declaró.

Y agregó: “es uno de los innumerables problemas que padecemos todos los concepcionenses el día a día, y que lo terminamos pagando los vecinos. En Concepción, hay problemas que no se resuelven todavía, como agua, luz. Hay vecinos en los barrios periféricos que no tienen luz y no es que no tienen porque no pueden conectarse a la línea, es porque no hay línea, o sea, porque la luz no llega ahí, son barrios olvidados”, explicó el candidato.

“Es lo que nos reclaman los vecinos cuando vamos a las recorridas, ‘queremos un intendente que nos escuche’, un intendente que esté con nosotros y que atienda a las veredas problemáticas de los vecinos, que son esas”, contó.

También habló sobre las necesidades que tienen los colonos: “las colonias que tenemos, que son San Isidro y Barra Concepción, los colonos reclaman caminos, caminos que nunca se arreglaron, que figuran en los mapas como que están entoscados. Son caminos que los días de lluvia no pueden salir y eso se traslada que, un día de lluvia, el productor no puede sacar su trabajo”, comentó Giménez.

“Después también podemos hablar de conectividad. En la zona de San Isidro y Barra Concepción, lo que está más alejado, sobre el río, no tiene conexión a internet, ni siquiera señal, tienen que estar pagando internet de Brasil porque desde nosotros desde Concepción de la Sierra no les llega nada”, agregó.

“No llegó la luz y no estoy diciendo un barrio que está a 20 kilómetros del pueblo, está a cinco cuadras del casco urbano y es un problema que se repite en todos los barrios”, recordó el candidato respecto a los problemas de energéticos en la localidad.

Escuchar al vecino

Respecto a la campaña electoral de cara al 7 de mayo, habló del recibimiento de los vecinos. “Venimos haciendo un trabajo de escuchar mucho al vecino, nosotros creemos que esa es la consigna de esta campaña es escuchar”.

“Yo creo en el diálogo, en el consenso, creo que ese es el camino. Es siempre escuchando, no encerrándonos entre cuatro o cinco a querer resolver los problemas de una comunidad, sino escuchando y teniendo como herramienta el diálogo”, declaró Giménez.

“La gente está cansada, nos piden a gritos por favor, un cambio. Por eso somos nosotros la mejor opción, tenemos un equipo de gente preparada, con propuestas y con un plan estratégico para que Concepción avance y crezca. Traemos un plan a 30 años, tampoco planeamos perpetuarnos en el poder, sino crear políticas de Estado para que el que siga después de nosotros pueda seguir haciendo las cosas bien y que Concepción crezca, que es lo que todos queremos”, expresó.

También se refirió a la falta de políticas agrarias para beneficiar al productor misionero: “estoy convencido de que con producción y trabajo vamos a sacar adelante a la provincia. Si a la producción le va bien, a Misiones le va bien”, precisó el candidato.

“Para mí la fórmula es trabajo y producción es igual a desarrollo. Por eso nosotros enfocamos nuestras propuestas en estos dos ejes, que son el trabajo y el desarrollo. Es fácil la fórmula, por eso estamos trabajando en eso con un plan para bajar tasas e impuestos municipales para que los productores y los emprendedores y la gente que apuesta a generar trabajo en Concepción esté beneficiada por el municipio”, afirmó Giménez.