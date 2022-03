JxC propone que los senadores K voten la Ley de Extinción de Dominio

BUENOS AIRES. El proyecto de los senadores kirchnerista del Frente de Todos para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional con un aporte de los argentinos que tienen bienes en el exterior generó enorme revuelo en el Congreso y la réplica del principal bloque opositor no se hizo esperar. Como contrapropuesta, plantearon que se vote la Ley de Extinción de Dominio y con los bienes recuperados de la corrupción, pagar la deuda con el Fondo.

Tras conocerse la iniciativa del bloque kirchnerista en el Senado, la diputada nacional Silvia Lospennato (JxC) lanzó la siguiente propuesta: “Hace años que proponemos una Ley de Extinción de Dominio para que los bienes provenientes de la corrupción, lavado de activos y narcotráfico sean recuperados por el Estado. El kirchnerismo, por motivos obvios se opone. ¿Si decimos que es para pagar la Deuda Externa, nos votarán la ley???”, disparó la legisladora, apuntando dardo envenenados contra el kirchnerismo, cuya principal referente, aún tiene causas abiertas por corrupción y lavado de activos.

Por su parte, el diputado nacional Mario Negri (JxC) también se mostró a favor de la iniciativa de su par Lospennato. “Excelente contrapropuesta de los diputados de JxC: que el FdT nos dé los votos que faltan para aprobar la Ley de Extinción de Dominio y #RecuperarLoRobado”, tuiteó inmediatamente el jefe del bloque radical de la Cámara baja. “La idea original derivaba los fondos mal habidos a programas sociales, pero pueden ser para el FMI como pide Cristina”, agregó el cordobés.

Sin embargo, Negri no ahorró críticas al proyecto, que según él, “es para la tribuna kirchnerista”. “Nuevo impuesto K: El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado FdT. Tiene un serio problema: el nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriarlos”, planteó.

“La única novedad de este proyecto del oficialismo es que invita a la delación. Dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista. Hay todo un país esperando que resuelvan sus peleas”, fustigó Negri a través de Twitter este lunes.

Cabe recordar que la ley de Extinción de Dominio tuvo solo media sanción en 2016, en la Cámara de Diputados. No avanzó en el Senado donde el kirchnerismo y el Frente de Todos tuvieron mayoría hasta el año pasado. Y aún conservan el quórum, gracias a los senadores aliados de Rio Negro, Alberto Weretilneck y de Misiones, Magdalena Solari Quintana.

En el presente contexto, el proyecto de Extinción de Dominio debería volver a empezar el trámite legislativo.