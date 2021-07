Kiczka sobre la destitución de Bóveda: “Lamentablemente, estamos acostumbrados a estas maniobras”

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, el diputado provincial electo, Germán Kiczka, se refirió a la destitución de la concejal de Bonpland, Cristina Bóveda del Partido Agrario y Social.

“Da tranquilidad ver que las instituciones funcionan y también, vi con muy buenos ojos, que la gente haya dejado de tener miedo y haya hecho las denuncias correspondientes porque muchas veces la población se siente presionada y no se anima”, destacó.

Kiczka calificó de deplorable el comportamiento de la edil, “que se aprovechen de estos planes sociales para cobrar un retorno, amenazas. Cosas tremendas que tampoco me sorprenden. Lamentablemente, estamos acostumbrados a las maniobras de estos partidos afines a la Renovación y con escuela kirchnerista”, manifestó.

Kiczka recordó, además, el incendio intencional del automóvil de Bóveda, ocurrido el año pasado, “Ya estaba mostrando un trasfondo. Evidentemente estaba en cosas sumamente sucias o raras”, señaló. Al mismo tiempo, sostuvo que se trata de una cadena, “Desde los principales dirigentes hacia abajo. Si no, un concejal no podría hacer esto, si no estuviera avalado. Martín Sereno siempre está en el ojo de la tormenta. Siempre en algo dudoso”, manifestó.

El legislador de Activar Misiones se mostró optimista a futuro, “Creo que Misiones va a salir adelante, pero es muy importante que los funcionarios opositores tengan el respaldo para denunciar”, indicó.