Klingbeil: “Si defienden la propiedad privada, que los diputados del ‘misionerismo’ vayan contra el que promueve las usurpaciones”

POSADAS. En momentos en que el mandatario Oscar Herrera Ahuad manifestó en sus redes sociales que el gobierno de la Renovación defiende la “propiedad privada”, el presidente de APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones) Cristian Klingbeil desafió al oficialismo provincial a que “pongan a los diputados del ‘misionerismo’, se junten con los de la oposición y hagan lo que tienen que hacer” con el diputado nacional del Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro, es decir, promover su expulsión de la banca.

“No podemos tener un diputado que esté violando un derecho constitucional”, fustigó Klingbeil en referencia a los escandalosos audios en los que Bárbaro promovía toma de tierras y piquetes para presionar al Estado y lograr que expropie terrenos en Misiones.

Intento de usurpación en Andresito la semana pasada

Bárbaro demostró que el PAyS estaría detrás de las intrusiones

Con los audios que se hicieron virales el pasado fin de semana, “Bárbaro terminó confirmando los rumores que indicaban que el PAyS estaba detrás de las usurpaciones. Lo confirmó y lo terminó defendiendo. Se jacta de ser el Grabois misionero”, manifestó Klingbeil, sobre las ironías de Bárbaro, tras nacionalizarse el escándalo.

“Ese audio dio la razón a lo que pensaba mucha gente, que Bárbaro, (el jefe del Movimiento Evita y diputado provincial Martín) Sereno y otros estaban detrás de las usurpaciones. Lo terminaron reconociendo este fin de semana”, insistió Klingbeil.

“No podemos tener un diputado que esté violando un derecho”

En esta línea, el dirigente de APAM subrayó: “Esperamos que la justicia actúe, que los diputados de la oposición tomen esto y pidan el desafuero de esta persona. No podemos tener un diputado que esté violando un derecho constitucional”, enfatizó Klingbeil, a favor de la expulsión del diputado kirchnerista.

“Si desde arriba se baja la línea de que no se respete la propiedad privada, que nos queda a los que estamos en nuestras chacras”, advirtió Klingbeil, poniendo de relieve que las declaraciones de Bárbaro son más graves por el cargo que ocupa.

Para Klingbeil es peligroso que a familias sin tierra, funcionarios y legisladores les propongan usurpar terrenos en la provincia. “Les dicen metete en cualquier terreno porque vos sos pobre, que el Estado está funcionando mal y antes se quedaron con tierras que no debían. Con eso queda liberado para hacer lo que se le ocurra”, alertó el productor yerbatero.

“Ese diputado (Bárbaro) no puede seguir en su cargo después de lo que hizo y de lo que defiende”, subrayó.

“Si defienden la propiedad privada, vayan contra las usurpaciones”

Ante la consulta de MisionesCuatro, respecto de los twits del gobernador Herrera Ahuad, asegurando que la provincia protege el derecho constitucional a conservar propiedades, Klingbeil se mostró suspicaz. “Si el gobernador quiere que le creamos, que pongan a los diputados del misionerismo, con los demás diputados opositores y que hagan lo que tienen que hacer”, propuso.

“Si el gobierno no actúa con quien está promoviendo eso, es lo mismo que nada. No tiene sentido (la declaración), no avalan con los hechos, lo que dicen”, puntualizó el presidente de APAM. Y redobló la apuesta: “Si defienden la propiedad privada, vayan por el tipo que promueve las usurpaciones”.

Asimismo, Klingbeil pidió que el gobierno actúe también contra Martín Sereno, si “ese señor está detrás de eso. Y si hay alguno más. Vayan por los cargos de esos muchachos, no podemos conformarnos con un repudio en twitter”, bramó.

Sobre el final de la entrevista, Klingbeil aclaró que no está en contra de las familias sin tierra de Misiones. “Me duele la gente que quedó en la calle en el día más frío del año. Pero se metieron en un lote, se quedaron 10 años y no averiguaron como estaban los papeles. Se quedaron cómodos y deberían haber investigado en qué condición estaban donde residían. El derecho a la propiedad privada es indiscutible”, cerró.