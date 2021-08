Klipauka: “Como emprendedor joven, no te dan incentivos para salir adelante”

POSADAS. La abogada laboralista y precandidata a diputada nacional por la lista “Juntos” Florencia Klipauka insistió en que “los jóvenes necesitamos tener una voz”, en el Congreso de la Nación, donde la problemática del emprendedor o del joven que busca trabajo, no está en la agenda.

Según la joven abogada, decidió asumir la candidatura en el puesto 2 de la lista que competirá en las PASO dentro del frente Juntos por el Cambio, para llevar la problemática de los jóvenes, de los emprendedores y del empleo, al Congreso nacional.

En cuanto a la conformación de la lista, Klipauka resaltó que quien la encabeza, Pedro Puerta, “también es muy joven” y comparte con él la visión de la búsqueda de consensos y la necesidad de la generación de empleo para Misiones.

Según Klipauka, como Pedro también tiene parientes que incursionaron en la política, lo cual hace que tengan un aprendizaje por parte de sus allegados “y una mirada hacia el futuro”.

No hay incentivos para los emprendedores ni para los jóvenes

“La problemática del joven emprendedor o del joven que no consigue trabajo no está muy vista en Buenos Aires”, advirtió la abogada laboralista, quien por su propia experiencia profesional sabe que en la pandemia, “mucha gente se quedó desahuciada y sin trabajo, y tienen que salir a trabajar en negro”.

Para la joven candidata, esto ocurre porque “no te dan un soporte y un incentivo para salir adelante como emprendedor joven. Te meten tantas trabas inspecciones impositivas y fiscales que te sentís agobiado”, aseguró Klipauka, quien recordó que en su etapa de estudiante avanzada, tampoco encontraba empleo, “ni relacionado a mi trabajo ni a otras ramas”.

En ese contexto, los jóvenes sienten “que algo está mal. Estudias e invertís tanto tiempo, y el que no está estudiando, también invierte tiempo en su emprendimiento. Sería bueno poder encontrar ese respaldo para todos los jóvenes”, recalcó.

La necesidad de irradiar las posibilidades de capacitación y formación en toda la provincia

Asimismo, Klipauka insistió en que la capacitación terciaria y universitaria, no debería seguir concentrada en Posadas y Oberá, porque eso complica a los jóvenes y desalienta el estudio. “Toda la formación se concentra en Oberá y Posadas, pero Panambí, San Vicente y Eldorado son enormes. La gente no va a buscar trabajo allí, cuesta mucho, no hay posibilidades de formación y estudio en otras localidades”

En las “ciudades más chicas” –confió Klipauka– jóvenes dicen “que quieren estudiar, pero no pueden mantenerse en Posadas”.

La conectividad y los servicios en la provincia

Asimismo, con el auge de las clases y la formación no presencial, muchos ciudadanos dependen de los servicios de internet, que distan mucho de ser óptimos, de acuerdo con la candidata. “En Oberá se corta la luz, el agua e internet. Son muchos los problemas que recolectas al recorrer la provincia”, enfatizó Klipauka, quien dijo admirar a personas como Aldana Fedorischak, la joven que se recibió de licenciada en Ciencias Políticas dando su último examen en forma remota y desde la ruta, porque no tenía señal de wi-fi. “Son gente que la pelea todos los días, que le pone la garra frente a todas las adversidades”, sentenció.

Sobre el final de la entrevista con MisionesCuatro, Klipauka dejó en claro que lograr consensos es el principal objetivo a lograr tanto en el espacio político que integra (Juntos por el Cambio) como en el Congreso de la Nación. “Siempre que se pueda llegar a un consenso en pos de Misiones, bienvenido sea. Voy a votar por Misiones, no por un partido”, manifestó Klipauka.

Y en este sentido recalcó que integra una lista de consenso, de distintas vertientes políticas, junto a Pedro Puerta, Daniel Samudio y Antonia Husulak.