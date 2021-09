Klipauka: “Los misioneros queremos laburar pero no hay trabajo”

POSADAS. Ya en el tramo final de la campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre, la abogada Florencia Klipauka Lewtak, segunda candidata a diputada nacional de la lista “Juntos” que encabeza Pedro Puerta, puso de relieve que existen enormes problemas en la oferta de empleo, en particular, para jóvenes que están estudiando, que completaron una carrera o simplemente, que quieren prosperar a partir del trabajo. Para la precandidata de Juntos por el Cambio, ella representa “la voz de los jóvenes que están entre los 20 y 30 años” y ven coartadas sus posibilidades de desarrollarse laboralmente en la provincia.

En diálogo con MisionesCuatro, Klipauka sostuvo que, en esta campaña, vio que “los problemas de la gente, son los que vivís día a día. Cuando le empezas a contar los tuyos, ven que sos una persona común, que te cuesta lo mismo que a ellos. Y que te preocupan los servicios y llegar a fin de mes”, confió la joven abogada.

Además, destacó que las devoluciones que ha tenido en campaña, han sido muy positivas. “Les encanta las propuestas que tenemos. Desde la educación, con el tema de la conectividad, hasta el tema del trabajo y las propuestas para los emprendedores, que quieren salir adelante sin tanta presión fiscal”, sostuvo Klipauka.

Asimismo, la joven precandidata de Juntos ratificó que “una de nuestras propuestas es la de abrir las fronteras. Ves que tus problemas son los mismos de la gente común. Se sienten identificados. Y es lo que buscamos. Al ser una vecina común, entendés a la perfección lo que están pasando, y qué es lo que hay que cubrir primero: los servicios básicos”, enfatizó.

Los problemas para estudiar y trabajar en la provincia

En un tramo saliente de la entrevista, Klipauka recordó las dificultades que experimentó para recibirse de abogada y para conseguir trabajo, mientras culminaba su carrera y cuando estaba recién graduada. Una experiencia que vinculó a situaciones que, según ella, padecen muchos jóvenes en la provincia.

“Como no había universidad estatal de Derecho, tuve que pagarme la universidad y fue carísimo. Quiero que en Misiones tengamos más universidades, no puede ser que para estudiar arquitectura tengamos que ir a Corrientes. Y que (la oferta universitaria) no sólo se centre en Posadas y Oberá, sino que pongan universidades en Iguazú y otras ciuidades. Los recursos los tenemos, falta distribuirlos de mejor manera”, planteó la joven precandidata de “Juntos”.

En cuanto a sus primeras experiencias laborales, Klipauka contó que trabajó ad-honorem, que no encontraba trabajo, porque le exigían experiencia. Y una vez recibida, le decían que sólo tomaban a personas hasta 24 años. “La (oferta) laboral no está para quienes la necesitamos. Te dicen que esperan que tengas experiencia cuando estás estudiando. Son exigencias fuertes, absurdas y que excluyen”, opinó la abogada.

“Falta que el Estado invierta en lo que sea privado. Si mandas un curriculum al Palacio de Justicia no sé donde lo guardan. Te quedan los privados, pero tienen presión. Creo que no está funcionando la (oferta) de trabajo y hay que tener leyes que estructuren mejor (el ámbito laboral)”, dijo Klipauka, quien insistió en que al aceptar la candidatura, consideró que era “una oportunidad para dar a conocer la voz del que está entre los 20 y 30 años, que le cuesta horrores (trabajar)”.

“El tema impositivo sobre los jóvenes recién recibidos es tremendo”

En esta línea, Klipauka insistió en que busca representar a los jóvenes que tienen que terminar el secundario pero no pueden porque tienen que trabajar. “No es que la gente no quiera estudiar, quiere pero no puede. O tienen que abandonar la carrera porque no hay universidad estatal y no pueden terminar de pagarla; o no les dan los tiempos. Nadie te da un part-time para que puedas estudiar”, subrayó Kilpauka, recordando que la mayor cantidad de la población misionera es jóven.

Asimismo, Klipauka advirtió que “el tema impositivo sobre los jóvenes recién recibidos es tremendo. Y lo vivo día a día. Es horrible, sale más plata de tu bolsillo de la que entra. Y así no podés progresar. Para tener la matrícula de abogado, sin la que no podés ejercer, son 28.500 pesos en efectivo. Y no aceptan cuotas”, reveló la joven.

“Intenté trabajar de cualquier cosa pero no me llamaban. Es la realidad que vivimos todos los que estamos entre los 20 y 40 años, que tenés un título o estás en eso y no encontrás laburo. Los misioneros queremos laburar pero no hay. O estudias afuera volves acá y no tenés trabajo. No encontrás una oportunidad de trabajo en una provincia tan grande”, remató.

Las actividades en los últimos días de campaña

Sobre el final Klipauka reveló que está presentando propuestas y asistiendo a personas en una carpa itinerante, que a veces está en la Plaza 9 de Julio, en la Plaza San Martín y en barrios como la Chacra 32-33. “De mañana brindo cierta asesoría con trámites comunes ante Anses, Rentas y las consultas del padrón, y todos los trámites como jubilaciones. Y a la tarde, en la 32-33 anduvimos por todo el barrio y vas conociendo a la gente”, expresó.

Mientras que “sábados y domingos siempre hacemos algo para los chicos. En la Plaza San Martín (sábado) y en la Costanera (domingo)”, cerró la abogada.