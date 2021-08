Klipauka: “Queremos defender a los jóvenes y a los emprendedores, la gente pide trabajo”

POSADAS. Para la joven abogada y precandidata a diputada nacional de la lista “Juntos” Florencia Klipauka Lewtak, que competirá en las PASO del 12 de septiembre dentro del Frente Juntos por el Cambio, la creación de empleo y de oportunidades para jóvenes y emprendedores están entre las prioridades de lo que sería su gestión, si resulta electa junto a Pedro Puerta, quien encabeza la lista de este espacio que se define como un “crisol político”, por la presencia de candidatos que provienen de distintos partidos.

Consultada por MisionesCuatro, Klipauka reveló que su participación en la lista “Juntos” y en el espacio que lidera Pedro Puerta, “fue más por afinidad política, que por (la pertenencia a) un partido. Pedro y yo estamos en la misma sintonía: defender a los jóvenes con título o los que no pueden estudiar y al emprendedor que le cuesta salir adelante”, expresó la segunda candidata de la lista “Juntos”.

Asimismo, recordó que “tenemos una radical en nuestra lista, Antonia Husulak, lo que muestra unión de pensamientos, pero distintos ideales políticos a la vez”.

El problema de la falta de empleo en Misiones

“La gente pide trabajo”, recalcó Klipauka, quien añadió que muchos misioneros cuestionan la presión impositiva para quienes quieren emprender. Y muchos de los emprendedores, “son gente que tuvieron que reinventarse porque los despidieron” durante la pandemia.

Según Klipauka, “faltan de oportunidades” en Misiones y esto -dijo- lo sabe por propia experiencia. “En 2017 buscaba laburo y no encontraba. Pedían experiencia, no querían contratar estudiantes y cuando me recibí no querían contratar a profesionales porque les tienen que pagar más. No encontré trabajo ni de vendedora”, reveló la joven abogada.

En esta línea, la joven candidata puso de relieve que los jóvenes que buscan su primer empleo no pueden tener experiencia. Y subrayó que muchos treintañeros siguen viviendo con sus padres, “porque no tienen otra”, es decir, por la falta de opciones laborales.

“No me veo representada en el Congreso de la Nación, como joven y como misionera”, lanzó Klipauka, quien hizo un fuerte llamado a los jóvenes, a que participen más en política. “Los jóvenes deberíamos interiorizarnos y cambiar la idea de que todos los políticos son malos. Tenemos la oportunidad de elegir a quienes están en el Congreso”, expresó Klipauka y agregó: “la política es algo necesario, es muy importante que podamos discutir quién va a estar (en el Congreso)”.

Descentralizar las opciones educativas en Misiones

Por otra parte, Klipauka no dudó en señalar que, en el interior de la provincia, “faltan tecnicaturas”, opciones de capacitación y universidades. De tal forma, jóvenes de comunas alejadas de la capital misionera, no pueden seguir estudiando mientras trabajan, por ser demasiado oneroso trasladarse a alguna de las grandes ciudades. En esta línea, Klipauka pidió “no centrar todo en Oberá o Posadas”.

Respecto del escenario político que se abre con las PASO y las generales de este año, Klipauka comentó: “Creo que la gente debería votar. (En las elecciones de Junio) hubo mucho voto en blanco, lo que es grave. El voto en blanco favorece a la mayoría”, consideró. “Hay gente que quería votar y tenían covid-19”, advirtió Klipauka, que reveló que estuvo en una mesa donde una votante sufragó con un protocolo especial. “El (votante) que está infectado, que se quede en su casa. Pero ir a votar es un compromiso cívico”, destacó.

Sobre el final, Klipauka se mostró confiada con las opciones electorales de Pedro Puerta y de la lista “Juntos”, que competirá contra dos listas radicales y dos del PRO en las PASO de Septiembre. “Estamos bien y seguimos de campaña”, remató.