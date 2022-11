La aldea Yvy Porá “quiere recuperar su territorio” y fueron desalojados “al mejor estilo de la Dictadura”, denuncian

SAN VICENTE. Luego de las acusaciones del funcionario de la Renovación K, Jorge Zach, Director de Asuntos Guaraníes del municipio de San Vicente, contra los referentes del Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y del EMiPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) respecto del conflicto entre la comunidad Yvy Porá y la familia Didolich, que ya está judicializado, el referente de la pastoral, Vasco Baigorri, denunció que el funcionario habla con “total falsedad” cuando dice que EMiPA llevó a las familias mbya al lugar.

Además, lo acusó de desconocer la normativa legal vigente, al tiempo que dejó a entrever que Zach sabe que la comunidad está en el lugar desde fines de septiembre. Y que fue desalojada por la fuerza en medio del proceso de relevamiento del Instituto Nacional Indígena, en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

Durísimos cuestionamientos al funcionario de la Renovación K, encargado de los Asuntos Guaraníes en San Vicente

“Lamento profundamente que gente que está en la función pública no conozca las leyes de la provincia. Pero según la ley 2.727, para conformar una comunidad (mbya) sólo hacen falta 3 familias”, empezó diciendo Baigorri, en duras críticas al funcionario renovador K.

Además, en diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, Baigorri insistió en que el EMiPA, no traslada a indígenas a ningún lugar. “No llevamos a nadie y Zach miente sabiendo que está mintiendo si dice que nosotros llevamos a alguien. Él lo sabe perfectamente. Como sabe también que hicieron desalojos ilegales en las dos oportunidades que comunidades intentaron recuperar ese territorio, de madrugada al mejor estilo de la Dictadura Militar”, fustigó Baigorri.

“Zach tampoco conoce la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inciso 17 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Es la recuperación de un territorio ancestral, que está probado que han vivido y viven”, prosiguió Baigorri, lapidario con el funcionario de Asuntos Guaraníes de San Vicente.

“Que el señor Zach pretenda mudarlos o cambiarlos de lugar, es un problema de él, no de la comunidad”

Asimismo, Baigorri subrayó respecto del conflicto de tierras: “En este momento la comunidad ha decidido recuperar ese territorio. Que el señor Zach pretenda mudarlos o cambiarlos de lugar, es un problema de él, no de la comunidad. Nosotros vamos a acompañar a esta comunidad y a cualquier otra. No la llevamos a ningún lugar. Pero si la vamos a acompañar en la defensa de derechos y recuperación de territorios”, manifestó el referente del Endepa y del EMiPA.

“El caso se ha judicializado porque las comunidades han hecho las respectivas denuncias por la violencia y la forma en que han sido maltratados. Está probado con radiografías que Didolich le ha roto la mano a María Josefa (Kiki) Ramírez, miembro de EMiPA, agrediéndola en un camino vecinal, fuera de la propiedad”, denunció Baigorri, quien añadió que él mismo fue víctima de agresiones por parte de los Didolich. “Me ha agredido a mí en forma descomunal y violenta, armados con palos y con varas, en dos oportunidades. Eso también está probado y denunciado”, agregó el referente del equipo pastoral.

En tono reflexivo, Baigorri insistió en que “desde la violencia no se logra nada. Se lo hemos dicho en más de una oportunidad: la única forma es sentarse a dialogar y no lo han llevado adelante- Han destruido un templo, una casa de oración, con toda violencia, aprovechando que la gente estaba alejada. Lo cortaron con motosierra y lo prendieron fuego. Tirar abajo las casas, avanzar gritando sobre los niños, cercarlos como animales para decir que no pueden salir ni entrar, es de una violencia descomunal”, enfatizó Baigorri. Y reiteró: “Lamento profundamente que Zach, supuestamente a cargo Asuntos Guaraníes, no actúe en consecuencia”.

“Le robaron el celular al cacique para que no pueda registrar las imágenes”

Consultado sobre la titularidad de las tierras, Baigorri reveló que actualmente “no sabemos si (los Didolich) son titulares registrales. Si hay una sucesión no hay ningún titular registrado”, dijo.

Además, Baigorri prosiguió sus denuncias contra los Didolich, a quienes el EMiPA denunciará penalmente por lesiones. “Le robaron el celular al cacique para que no pueda registrar las imágenes. Todo esto no conduce a nada”, lanzó.

Por otra parte, Baigorri reveló que las familias, desde el “20 de septiembre están instaladas. Son de diferentes lados, hay gente de Fracrán. Y aunque viniesen de San Ignacio, tienen todo el derecho de mudarse a cualquier lado. Ellos conocen ese territorio por abuelos y por gente mayor que vivió allí”, reveló el referente del Endepa, añadiendo que “del otro lado del alambrado” en la zona “vive otro indígena con su familia, que también lo conoce. Hay una ocupación ancestral anterior a esta”, acotó.

Ya había comenzado el relevamiento de esta comunidad cuando los desalojaron a la fuerza

En otro tramo de la entrevista, Baigorri reveló que Nación “inició un relevamiento en el marco de la ley (de emergencia territorial indígena). Y cuando volvió el INAI para seguir con el relevamiento los habían mudado a la fuerza. Los subieron a un camión y esto lo dijo Zach, en presencia de 5 testigos. No estoy inventando algo que no pueda probar”, bramó el referente del EMiPA.

Sobre el relevamiento ya iniciado, según la información que maneja, Baigorri contó que el INAI “habló con gente que estaba ahí, inició los trámites (en Posadas), y cuando volvieron la comunidad no estaba. El trámite de relevamiento había comenzado”, detalló Baigorri, en un dato no menor, pues el relevamiento es la etapa legal previa a la restitución de tierras para las comunidades.

Así agredieron a Vasco Baigorri (del EMiPA) en San Vicente, en el marco del conflicto de tierras con la comunidad mbya Yvy Porá, que busca recuperar territorios ancestrales pic.twitter.com/DgnGze94EL — Misiones Cuatro (@misionescuatro) November 5, 2022

En la aldea Yvy Porá “tienen agua, y como muchísimas comunidades de la provincia no tienen luz. Pero parece ser que no es lo que más les preocupa. Lo que más les interesa es recuperar su territorio, donde sienten que deben estar. Hay que tener en cuenta la cultura guaraní”, subrayó Baigorri en referencia a la cosmovisión mbyá que conmina a las comunidades –culturalmente nómades- a “encontrar un lugar y sentir que deben estar, que es donde han levantado nuevamente su templo”.

Finalmente, Baigorri comentó que si bien los niños de Yvy Porá no están yendo a la escuela, esto se subsanará en el corto o mediano plazo. “No hay escuelas intercultural-bilingües cercana, cuando se establezcan y estén tranquilos buscarán que haya una escuela en la comunidad como las hay en muchas comunidades”, concluyó.