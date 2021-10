BUENOS AIRES. En las últimas horas, se confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social, el organismo que preside la “camporista” Fernanda Raverta, no apelará el fallo que permite a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cobrar 2,5 millones de pesos mensuales por su doble pensión –como ex presidenta y como viuda del ex presidente Néstor Kirchner–, se conoció también que el gobierno redujo la partida presupuestaria para pagar juicios y que unos 80 mil jubilados aguardan cobrar los juicios ganados al organismo, que ya están con sentencia firme.

Según informó Clarín, en distintas instancias judiciales, ya existen 268.998 juicios de jubilados. Así lo consigna el último Informe al Congreso del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en julio de este año. De estos, se estima que en 80.000 causas hay sentencias firmes que aguardan el pago de ANSES. En ese marco, cabe subrayar que en el proyecto de Presupuesto 2022 se reduce la partida para la cancelación de sentencias de jubilados y pensionados.

De acuerdo con el informe, desde Enero a Septiembre de este año, la ANSeS canceló 39.671 sentencias de jubilados. Así volvió a los niveles de 2019. Por entonces, en el último año de Cambiemos en el gobierno, en 9 meses de ese año, habían abonado 38.303 sentencias.