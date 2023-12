La asunción de Milei es “algo nuevo no solo para Argentina, también para el mundo”

Foto: Oficina del Presidente Javier Milei

El Licenciado en Sociología, Facundo Caniza, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, sobre el cambio de mando en la Argentina.

Dijo que la llegada de Javier Milei a Casa Rosada es “algo completamente nuevo, no solo para Argentina, sino también para el mundo, porque no es una persona cuya ideología se ha replicado en otros gobiernos, lo cual es algo muy interesante para ver cómo va a ir desenvolviéndose en estos momentos”, declaró.

En esa línea agregó: “creo que, de todas maneras, el presidente va a tener tres desafíos, o tres limitaciones, con las que va a tener que lidiar en estos tiempos. Primero un desafío, una limitación lógica que es la limitación del mandato. Milei va a ser presidente por cuatro años va a poder hacer absolutamente todo lo que quiera y ahí se va a ver su cintura política para poder llevar adelante las medidas que él considera que tiene que llevar”, afirmó Caniza.

“La segunda limitación que ayer fue contundente, la limitación económica de la situación económica heredada, que uno puede estar de acuerdo con los números que dio ayer en su discurso, pero hay un consenso claro que la situación heredada es bastante complicada, sobre todo en términos de inflación y también de rendimiento de deuda tanto en dólares como en pesos”.

“Esta es la segunda limitación que, sin embargo, por más que existe ese consenso y por más que seguramente en su base electoral va a haber, pese a que la situación en el corto plazo va a ser bastante complicada, como él bien dijo, ya va a ser juzgado inmediatamente”, explicó Caniza.

“Esto pasa en todos los gobiernos que asumen y en todos los gobiernos que plantean algunas medidas de ajuste, esto va a tener alguna consecuencia política y va a ser juzgado incluso por sus electores”, agregó.

“La tercera, que para mí es la más interesante, es la limitación ideológica de Milei, porque no es un liberal o un neoliberal clásico, sino que él se definió como una persona que no quiere el achicamiento del Estado o un Estado más eficiente, él plantea la destrucción del Estado, pero, al mismo tiempo fue elegido para conducir el Estado. Entonces, en esta suerte de contradicción que, digamos, se va a tener que volver más pragmático que no va a poder llevar adelante, sino que va a tener que resolver cuestiones, que va a tener que tomar decisiones utilizando el Estado”, explicó el sociólogo.

“Creo que va a ser muy interesante estos días, esta semana, ver cómo resuelve esto, cómo pasa”, expresó.

Foto: AFP

En relación al discurso señaló: “fue muy contundente los datos que mostró, en poner sobre la mesa la situación económica que él cree que es. Lo hizo a fin de justificar lo que él considera que es inevitable, que es un ajuste. Ajuste es una palabra muy amplia y se pueden ajustar de diferentes maneras, a diferentes sectores. Esto también va a ser lo que determine el éxito o el fracaso de su gobierno”.

Respecto al ajuste explicó: “él considera que es una condición necesaria este ajuste para que después empiece a, salir adelante en materia económica. Habla de un ajuste al Estado y no el sector privado. El ajuste al Estado hay que ver a qué se refiere. El Estado es muy grande, incluso en muchos sectores, en los sectores de salud, de seguridad, de un montón de aspectos de gestión”.

“Vamos a estar todos muy atentos a qué medidas se toman”, declaró Caniza.