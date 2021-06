Conferencia de prensa del Senador Pichetto por su candidatura a Vicepresidente de la Nacion, en el salon Eva Peron del Senado de la Nacion, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de Junio de 2019. Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado

La Auditoría General de la Nación investiga las posibles irregularidades en los contratos de compra de vacunas del Gobierno nacional a varios laboratorios, principalmente AstraZeneca, con el cual se adquirieron 22 millones de dosis, que tenían que comenzar a llegar en marzo y recién arribaron en los últimos días los primeros lotes.

La tarea fue encomendada por el Congreso de la Nación, organismo del cual depende la Auditoría General de la Nación, que también se encarga de designar a los que son nombrados auditores.

En ese sentido, Pichetto aclaró que se evalúan todos los contratos, pero el que está bajo la lupa es “AstraZeneca-Sigman” porque el empresario farmacéutico cercano al Gobierno nacional, Hugo Sigman, “fabricó el suero de la vacuna, lo mandó a México y México no lo mandó de vuelta”.

Asimismo, en su visita a Misiones, el dirigente confirmó que también se analizó el contrato con Covax y, en este caso, consideró que hubo “una decisión política de comprar el mínimo que nos ofrecían y no el máximo” justamente “porque el Gobierno estaba esperando la producción de vacunas en Argentina combinadas con México”.

En diálogo con un medio local, el referente de Peronismo Republicano señaló que “desde el punto de vista político fue un error no haber comprado el máximo” pero eso no significa un delito.

Y explicó que “lo mismo ocurre con el laboratorio Pfizer, al cual nunca se le compró. Como no existe contrato no hay nada que auditar. Recién vamos a poder auditar cuando el Estado argentino firme un contrato de compra, pero no podemos investigar algo que no ocurrió”.

“Ojalá lleguen y la gente se pueda vacunar porque hubiéramos evitado tomar muchas medidas de restricciones que dañan la economía”, declaró Pichetto.