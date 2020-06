La Cámpora copó los cargos nacionales en Misiones

Por Emilio Larocca

MIGRACIONES POSADAS: Martín Sancho, delegado de Migraciones de Posadas, es Camporista de la primera hora y de extrema confianza de la diputada Cristina Brítez, llegó al cargo justamente por militar en ese espacio político y por la dirigente cercana a Cristina Kirchner. Asumió el cargo en el comienzo de la pandemia a finales del mes de marzo.

MIGRACIONES PUERTO IGUAZÚ: Se trata de la abogada de Puerto Esperanza, Leonor Lenguaza, que fue designada a finales de Marzo en reemplazo del actual diputado provincial por Cambiemos Jorge Lacour. Lenguaza fue presentada por la Diputada Nacional Cristina Brítez.

En su perfil de la red social Facebook, Lenguaza se exhibe como una militante que apoyó la candidatura de los dirigentes del Frente de Todos en Misiones, en la famosa campaña de la «boleta completa», en oposición a la estrategia establecida por el oficialista Frente Renovador que propuso la «boleta corta».

PAMI POSADAS: Marcela Crechuska, muy cercana a Cristina Brítez.

Crechuska nació en San José y que, en los últimos tiempos, desempeñaba tareas en la Cámara de Diputados junto al legislador Lucas Cáceres. Crechuska trabajó en la última campaña activamente por el Frente de Todos y es Camporista de la primera hora.

“Siento un gran orgullo por nuestra compañera, Marcela Crechuska, en su designación al frente del Pami en Misiones. Estamos completamente seguros que tu vocación de trabajo, dedicación y profesionalismo serán fundamentales para poner este organismo de pie y cuidar a nuestros adultos mayores. Éxitos para este nuevo desafío”, declaraba en sus redes sociales la Diputada Brítez hace tres meses atrás cuando la presentaba oficialmente.

PAMI IGUAZÚ: Paola Trinidad, militante del PRO y abogada, excandidata a concejal que asumió su banca y luego renunció por razones de incompatibilidad quien integró la lista del destituido concejal Gabriel Llamas fue designada en Mayo del año pasado durante el Gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, la designación fue oficializada mediante la resolución 947/2019, firmada el lunes 20 de mayo, por el director nacional del organismo, Sergio Cassinotti. Actualmente sigue en su cargo y es planta permanente, allegados afirman que su perfil es bajo y destacan lo trabajadora que es.

PAMI SAN VICENTE – Víctor Lapuente es de cuna radical.

PAMI OBERÁ – Sin designación aún …

CRISTELA IRRAZÁBAL – fue designada como coordinadora general del PAMI en Misiones. La vicepresidenta del PJ en Misiones y excandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, acompañará en la gestión a Marcela Crechuska.

La designación de Irrazábal en la coordinación del PAMI lo anunció en su cuenta de Facebook la diputada nacional del Frente de Todos y referente del partido en Misiones, Cristina Brítez.

“Celebramos la designación de nuestra compañera Cristela Irrazábal, frente a la Coordinación General Ejecutiva Local de PAMI. Es un orgullo que una mujer de gran valor para la política asuma esta responsabilidad. Estamos seguros de que se desempeñará con la responsabilidad y el compromiso social que estos tiempos lo ameritan. Éxitos en tu gestión”, escribió Brítez con la foto de la flamante funcionaria.

ANSES POSADAS: Mario “Pichi” Esper Perié – Abogado de familia netamente Kirchnerista, hijo de la diputada del Parlasur, Julia Perié, en las elecciones pasadas había integrado las listas como pre-candidato a diputado nacional del Frente de Todos – Pays y fue premiado con este cargo.

El dirigente político y presidente del Partido Solidario Misiones y Más asumió a principios de Mayo y ya había reclamado en varias oportunidades por la lentitud en el recambio de funcionarios de la gestión anterior en las delegaciones nacionales en Misiones. Indicó además que “el primer desafío es agilizar y movilizar la ANSES. Remozar un poco la imagen de la institución, mejorar el servicio para los beneficiarios”.

ANSES PUERTO IGUAZU: Heber Krieger nuevo delegado de Anses en esa localidad, uno de los más jóvenes e integrante hace un par de años de La Cámpora.

Nacido en Puerto Iguazú, tiene 24 años, es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y tiene como antecedente laboral en la función pública haber participado hace cinco años en el programa Hogar, dependiente de la Subscretaría de Energía de la Nación.

“Celebramos la designación como Jefe de la Oficina de ANSES Iguazú de nuestro compañero Heber Krieger. Estamos seguros que trabajará con convicciones y compromiso. La fuerza de la juventud es una parte fundamental para poner de pie a nuestra provincia y mejorar la vida de los misioneros y misioneras”, señaló la diputada nacional Cristina Brítez para festejar la nominación del joven. Krieger acompaña a la diputada hace más de cuatro años siendo uno de sus militantes de más confianza.

ANSES OBERÁ: Gerente de Anses Oberá, Francisco Fabio – Francisco Fabio es dirigente de la Agrupación kirchnerista Tavambaé e impulsó durante la campaña, la fórmula Fernández-Fernández para la presidencia de la Nación, es Sociólogo y Magíster en Estudios Sociales. Nació en Oberá e hizo sus estudios universitarios en Ciudad de Buenos Aires donde militó en organizaciones políticas y sociales. Al término de sus estudios, mientras se formaba en el CONICET, comenzó a ejercer la docencia en distintas universidades públicas. Posteriormente se desempeñó como Subgerente del RENATEA y luego fue designado como el primer Rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Además, es presidente de del Club Atlético Oberá, es hijo del puertista y ex ministro de Salud de la provincia, José Domingo Fabio.

“Hoy tengo el orgullo de acompañar desde este organismo tan importante este proyecto de gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que tiene por objetivo reconstruir el país y la región, y hacerlo entre todos y para todos”, afirmó el flamante gerente de la UDAI Oberá de ANSES, oficina que tiene jurisdicción en un área que incluye 32 municipios de la provincia.

ANSES ELDORADO: Santiago Mansilla asumió a principios de Mayo precisamente el 6 de mayo, tiene 32 años es abogado y estrecho colaborador de la diputada nacional Cristina Brítez, además se ha desempeñado como apoderado del Partido de la Victoria y del Frente de Todos en Misiones y por supuesto integrante de la Cámpora.

Así lo dio a conocer la diputada nacional por Misiones, Cristina Brítez, quien expresó que conoce “la capacidad, el compromiso y la sensibilidad política” del joven que llevará adelante la responsabilidad de la UDAI ANSES de Eldorado.

“Por sus convicciones, militancia y compromiso estamos seguros que trabajará para el bienestar de los misioneros y misioneras”, la funcionaria.

ANSES SAN VICENTE: Mediante Resolución 191/20, con fecha 6 de mayo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional designó a Roberto Rockenbach, como nuevo Gerente de la oficina San Vicente dependiente de la UDAI Oberá (Misiones), de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Roberto «Punchi» Rockenbach, es Contador Público Nacional y concejal de la comuna local, electo por el Partido Agrario y Social (PAyS), en el año 2017. Fue candidato a intendente municipal en reiteradas oportunidades. Rockenbach se ha desempeñado en varios cargos públicos.

Cabe recordar, que la Carta Orgánica Municipal, determina la incompatibilidad en cuanto a dos cargos públicos simultáneos, es por ello que el flamante funcionario de la ANSES, mientras se desempeñe como tal, debe al mismo tiempo tener la licencia sin goce de haberes, como Concejal. Particularmente, el HCD, deberá remitirse a la línea sucesoria de la banca de Rockenbach, consecuente con el Sublema que éste encabezara en 2017.

EBY – ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ: El Gobierno Nacional designó al misionero Ignacio Barrios Arrechea como el nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá. Su designación fue a través del decreto 523/2020publicada en el Boletín Oficial del 10 de Junio.

Barrio Arrechea tiene 47 años y es un reconocido empresario maderero de Misiones. Además es el hijo del ex gobernador el radical Ricardo Barrios Arrechea (1983-1987), quien también fue ministro de Salud durante la gestión de Ricardo Alfonsín. Restan definir 4 consejeros del Directorio donde ya suenan nombres cercanos a la Cámpora. Medios nacionales publicaron que la designación de Barrios Arrechea fue sugerencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Su designación llega con el aval de la agrupación La Cámpora que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La relación entre el nuevo titular de la EBY y Cristina Kirchner data desde 2014. Tal como publicó Página 12, la- en ese momento- presidenta destacó el nivel de responsabilidad social de Barrios Arrechea al no incrementar los precios de sus productos y suspender la compra a proveedores que los aumentaran sin razón.

AFIP – DGI – DGA – se separa en regiones y en Posadas hay Directora regional, a fines de Marzo asumió Clara Fernández que era jefa del distrito Oberá y hoy abarca las ciudades de Posadas, Oberá, Eldorado, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá que componen esta regional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – Designarían a Rodolfo Andrujovich como jefe del distrito Misiones, es ingeniero de Vialidad Provincial, su designación se está demorando solo por cuestiones administrativas. Es hombre del actual intendente Lalo Stelatto.

ANMAC MISIONES: (ex RENAR) Continúa en el cargo el dirigente de Cambiemos, Guillermo Sanson. Cabe destacar que a nivel nacional asumió su nuevo cargo el ultra k Ramiro Urristi que depende de Alberto Fernández. Sanson no renunció, sigue trabajando y aun no le avisaron de una nueva designación.

SENASA MISIONES: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – Para el distrito Corrientes-Misiones el designado es el Ingeniero Kirchnerista Pedro Méndez y gente de extrema confianza de la diputada Cristina Brítez, quien asumió en sus funciones a finales de Enero de este año.

RENATEA – RENATRE MISIONES: (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) Mantiene su cargo Wilma Andino quien asumió en Junio del 2016

DESARROLLO SOCIAL MISIONES – Acéfalo

COORDINADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR: Cargo que ocupaba el actual diputado nacional Alfredo Schiavoni, no existe más.