La confianza en el Gobierno cayó al valor más bajo desde el inicio de la gestión

Un informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y la consultora Poliarquía, señalaron que la confianza en el gobierno de Alberto Fernández durante febrero 2021 cayó al valor más bajo desde el inicio de la gestión, un 20% en comparación con febrero de 2020, a pesar de haber sido realizado antes del escándalo del Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud que dejó como consecuencia la renuncia de Ginés González García.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) en este mes fue de 1,82 puntos, con una caída de 3,1% respecto a enero, y el actual nivel de confianza es 8% inferior al de la última medición del gobierno de Mauricio Macri, correspondiente al mes de diciembre de 2019, y 22% inferior al relevado en el primer mes completo del gobierno de Alberto Fernández, en enero 2020.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por @UTDT_Gobierno a partir de datos generados por @Poliarquia_ obtiene 1,82 puntos. Cayendo 20% en términos interanuales, es el valor más bajo en la gestión de Alberto Fernández. pic.twitter.com/HJc7uRRlf7 — Poliarquía (@Poliarquia_) February 24, 2021

De acuerdo al estudio, la campaña de vacunación contra el COVID-19 “no parece haber tenido un fuerte impacto en la confianza en el Gobierno”, y los puntos que mostraron una mayor retracción fueron “preocupación por el interés general (1,69 puntos, -12,9%); evaluación general del Gobierno (1,48 puntos, -6,7%); y honestidad de los funcionarios (2,21 puntos, -1%)”.

Respecto a la edad de los consultados, la confianza durante febrero fue más alta en el grupo de 30 a 49 años, seguido por los mayores de 50, y la caída más significativa se dio en el grupo de 18 a 29 años. “Esta debilidad entre los ciudadanos más jóvenes es una novedad, ya que durante los gobiernos kirchneristas y en los primeros meses de la administración de Alberto Fernández ese era consistentemente el grupo etario con más confianza en el gobierno”, señala el informe.

Desconfianza en el plan de vacunación

En tanto, otra encuesta realizada en los últimos días por la consultora Management & Fit a nivel nacional sí evaluó el impacto de la vacunación paralela con los equipos médicos del Hospital Posadas. Más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados.

El estudio fue realizado el fin de semana y se interrogó a 1.500 ciudadanos mayores de 16 años a nivel nacional.

Además, la encuesta reveló la percepción de las personas sobre el nombramiento de Carla Vizzotti al frente del Ministerio y su rol dentro del escándalo.

En primer lugar, con respecto a la vacunación contra el Covid-19, el 33,1% cree “que no existe ningún plan y que están improvisando”; el 27,8%, “que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo”; el 27,1%, “que fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación”; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada. Es decir que, sumando los primeros dos resultados, el 60,9% de los argentinos no descree de la existencia de un plan o de la llegada de las vacunas.

El segundo tema de la encuesta fue “¿cuánta confianza tiene ahora de que el Gobierno Nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?” y el resultado fue similar: el 40,3% contestó “nada de confianza”, el 20,9% “poca confianza”, el 12,1 “algo de confianza”, el 24,5% “mucha confianza” y el 2,2% NS/NC. Por ende, el 60,2 no confía en la campaña de inmunización que se está llevando a cabo.

El siguiente punto interrogó sobre la eventual renuncia de todos los funcionarios que recibieron la vacuna de manera irregular y el número final resultó aún más contundente: el 71% de los argentinos piensa que “deberían renunciar”. En tanto, el 18,2% no cree que sea necesario y el 10,8 no tiene una postura tomada.

Asimismo, la consultora indagó sobre la designación de Carla Vizzotti como reemplazante de Ginés González García y el rol de la ahora ex secretaria de Acceso a la Salud en el escándalo de las vacunas y el 31,6% de los encuestados avaló el nombramiento y el 55,8 se mostró en desacuerdo (12,6% NS/NC).

En la misma línea, el 43,8% de los argentinos opinó que, teniendo en cuenta que Vizzotti ya formaba parte de la cúpula del Ministerio de Salud, sabía que se estaban vacunando funcionarios o personas cercanas al oficialismo. En contrapartida, el 40% considera que “no sabía” (16,2% NS/NC).