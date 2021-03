La cuestionada ex subsecretaria de la Mujer, ¿sigue contratada en el Estado?

POSADAS. La ex Subsecretaria de la Mujer, Giselle Dobidenko Fleitas, no habría tardado mucho tiempo en conseguir otro puesto en el Estado provincial, tras ser echada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el pasado 19 de Noviembre, cuando estalló el escándalo por el acto partidario y el festejo, con baile incluido, dentro del organismo, con motivo del Día de la Lealtad Peronista.

Por entonces Dobidenko encabezó el acto por el Día de la Lealtad, dentro de la Subsecretaría, pese a que estaban vigentes las disposiciones que impedían las reuniones en el marco de la lucha contra el coronavirus (Covid-19). La filmaron bailando chamamé con otra mujer. Sin usar barbijo y sin cumplir con el distanciamiento social.

El escándalo rápidamente llegó a medios nacionales. Por lo que Herrera Ahuad le soltó la mano y exigió la renuncia de Dobidenko. En esas horas, la subsecretaria decidió resistir, atrincherada en la subsecretaría. Sin embargo, súbitamente, Dobidenko renunció al cargo y dejó de el organismo.

Reubicada en el Iplyc

No obstante, fuentes de www.misionescuatro.com aseguraron que Dobidenko renunció porque le habrían prometido otro puesto en el Estado. Y esa designación, que el gobierno mantiene en secreto, habría sido en el IPLyC (Instituto Provincial de Loterías y Casinos). Las fuentes aseguraron que Dobidenko Fleitas estaría empleada en el Iplyc SE. Por lo menos desde Enero. De hecho, su presencia ya incomoda a los funcionarios jerárquicos del lugar, según revelaron fuentes del organismo.

Cabe remarcar que no es la primera vez que funcionarios cuestionados, diputados o alcaldes que terminan sus mandatos, consiguen cargos dentro de organismos del Estado, como el Iplyc, el IFAI (Instituto de Fomento del Agro y la Industria), el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional), EMSA (Energía de Misiones SA) u otros organismos.

Sólo en el Iplyc, ya hay casos, como los de Fabio Zapelli (ex subsecretario de Turismo Ecológico, nombrado en un Directorio) o Mabel Pezoa (ex intendenta de Santa Ana y diputada provincial MC, a la que nombraron directora de Iplyc Confort). Es más, el vicepresidente del Iplyc es el ex diputado y ex ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla.

Por supuesto, el caso más resonante del “reciclaje” de funcionarios es el del “borocotó” del sindicato de Camioneros, Alejandro Velázquez, que pasó de ser un concejal “opositor” –ejerció la presidencia del HCD por dos años-, a ser nombrado en el directorio de EMSA. Es decir, el oficialismo habría premiado los servicios de Velázquez en el HCD –fue determinante para que no caída la Ley de Lemas-, y su pase a la Renovación en 2019, con el cargo de Director de EMSA.

Pero los anteriormente mencionados terminaron sus mandatos sin ningún escándalo político, a diferencia de lo ocurrido con Dobidenko.

Nombrada pese a estar inhabilitada por haber sido despedida

Pero hay más. Como denunció este medio cuando la designaron en la subsecretaría, Dobidenko no podía asumir ningún cargo en el Estado misionero. Sucede que, en Noviembre del 2018, el Consejo General de Educación (CGE) despidió a Dobidenko por falsificar firmas y sellos para conseguir licencias médicas. Y no había pasado la cantidad de años mínima (10 años) para que esté habilitada para asumir el cargo de Subsecretaria. Sin embargo, ahora habría conseguido otro cargo en el Estado provincial.