“La gente tiene que analizar qué modelo sirve”, dijo Ramón Puerta

POSADAS. Ramón Puerta fue entrevistado por Eduardo Pérez en el programa “Horas de Periodismo”, que se emite por Misiones Cuatro, donde habló de diversos temas, entre ellos, el paro docente en la Provincia y lo que necesita el país para salir adelante.

“Soy un político sui generis, no vivo de la política. Hay tantos funcionarios que se han vuelto millonarios por vivir de la política en nuestra provincia y en el país”, comenzó diciendo el dirigente de Peronismo Republicano.

También hizo mención al paro docente y como era el salario hace más de dos décadas: “pensar que cuando yo asumí, sin que un docente me pidiera, le dupliqué el sueldo y era sin inflación. Ya en febrero del 91’ empezaba la convertibilidad y el anterior gobernador (Julio Humada), me dejó una provincia equilibrada con sueldos que eran muy bajos y había que mejorarlos, de 170 pesos, que eran 170 dólares, lo llevé a 300 pesos jornada simple, y jornada doble 560 pesos sin que hubiera problemas”, detalló.

En esa línea agregó: “después, en el 94’ tuvimos problemas y empezamos a pagar los sueldos con cronogramas, porque el famoso ‘tequila’ afectó la economía de Argentina”.

“En mi gobierno la inflación no existía, seis veces firmé el decreto de cambio de tarifa eléctrica, la nafta bajaba y había, también gas y luz. Ese país lo perdimos y la gente se dejó manejar por los discursitos demagógicos”, explicó Puerta.

Por otra parte, dijo que Argentina debe imitar a países cuyos modelos funcionan bien hace décadas: “llevamos 20 años de camino equivocado, la Argentina copia a Venezuela, Cuba, Nicaragua, son países que andan mal. Hay que copiar a los que andan bien como Perú, que hace 30 años sigue el mismo modelo, también Alemania y Estados Unidos”, expresó.

“Lo malo es la corrupción y hoy hay más. La gente tiene que analizar qué modelo sirve y cual no”, precisó Puerta.

Pedido a los docentes que hacen reclamos

Respecto al paro docente- que ya lleva varias semanas en Misiones- señaló: “los maestros tienen razón en sus reclamos y el gobierno no lo puede cumplir porque gastan en otras cosas que no son primordiales. En Posadas, hay muchos edificios de funcionarios que los conocí pobres. Yo no robé, no cobré, doné los sueldos, fui presidente, pude jubilarme como presidente y no lo hice. Me dediqué a la política porque es la pasión de mi vida,”, declaró.

“En un gobierno la corrupción es muy atractiva, en Misiones me traicionaron la gente que robaba, los honestos me acompañaron hasta el final. Yo prohibí robar y el que robó lo eché”, agregó.

“No hay democracia sin partidos y los partidos necesitan de los políticos. En Argentina la gente odia a todos los partidos por igual, pero hay que diferenciar lo bueno de lo malo. Necesitamos que se vuelva a la senda de la honestidad”, apuntó el dirigente de Peronismo Republicano.

“A los maestros, que están en su derecho de reclamar, les pido que el año que viene voten bien”, manifestó Puerta.

En ese sentido, dijo que el camino de salida es la búsqueda del equilibrio fiscal: “hay una manera de salir de esto, en el 89’ se buscó el equilibrio fiscal y tener rentabilidad comercial. Hay que cambiar el modelo, porque este gasta cada vez más. La plata para los docentes la usan para otra cosa”.

Peronismo de vanguardia

En el último tramo de la entrevista habló sobre Peronismo Republicano, que en la provincia está representado por Activar.

Miguel Pichetto junto a Ramón Puerta Pedro Puerta Gastón Caballero y Germán Kiczka en la inauguración del local de Peronismo Republicano en Apóstoles

“En Misiones, Pedro es el candidato del Peronismo Republicano de este frente opositor que tiene tres fuerzas (radicalismo, Pro y Activar)”, expresó Ramón Puerta.

“El peronismo si está solo fracasa, la única vez que el peronismo se equivocó terriblemente fue en el 83’ cuando fuimos solos. Las veces que vamos acompañados con otras fuerzas políticas ganamos”, reveló.

Por tal motivo, solicitó a la ciudadanía volver “al rumbo de la sensatez de los partidos políticos. Estar atrasados es feo, es lindo ser vanguardia, por eso yo pertenezco a Peronismo Republicano. El kirchnerismo está en los 70’, 80’, en Los Montoneros, hay que mirar para adelante”, manifestó.

Y a modo de conclusión señaló: “tenemos que tener esperanza que el sistema democrático dentro de un año nos saque de donde estamos. Si ya perdimos 20 años hay que bancarse un año más, pero hay que cambiar esto y votar distinto”, exclamó Ramón Puerta.