La oposición cargó contra el Gobierno por el atentado incendiario contra Clarín

BUENOS AIRES. Numerosos dirigentes de la oposición salieron este martes a repudiar el ataque con bombas molotov contra el edificio del diario Clarín Del barrio porteño de Barracas, atentado que asociaron el violento hecho con los “discursos de odio” que profesan dirigentes kirchneristas. Al tiempo que cargaron contra el Gobierno.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, repudió “el ataque de encapuchados a la sede de Clarín” y consideró que “el Gobierno debe pacificar a la sociedad y brindar seguridad a los ciudadanos y empresas”.

“Es imposible olvidarse que integrantes del oficialismo vienen azuzando esta cruzada anti-medios. Mi solidaridad con @clarincom”, agregó el radical cordobés, según consigna el portal Parlamentario.

En el mismo sentido, el jefe del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, expresó: “Esto pasa cuando desde el Gobierno se baja un mensaje de odio contra el periodismo y los medios. No podemos tolerar estas agresiones contra la libertad de expresión”, denunció.

“El ataque con bombas molotov a las instalaciones del Clarín es un claro ataque a la libertad de expresión, sumamente preocupante y lo condeno enérgicamente. Los discursos de odio, intolerancia y violencia terminan concretándose en estos hechos condenables”, sumó el diputado Maximiliano Ferraro, presidente del partido de la Coalición Cívica.

Por su parte, el diputado y senador electo Alfredo Cornejo escribió: “Desde la @UCRNacional repudiamos el ataque contra la sede del diario Clarín. Nuestra solidaridad para sus trabajadores y directivos. A su vez, exigimos un pronto esclarecimiento de los hechos”.

A su vez, el macrista Waldo Wolff -presidente de la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados- manifestó su “más enérgico repudio al atentado terrorista a @clarincom” y señaló que “ocurre en medio de permanentes hostigamientos desde el oficialismo hacia la prensa que lo cuestiona. Es responsabilidad del Gobierno garantizar la seguridad y la libertad”.

Foto: Martin Failla, Clarín

“Repudio el atentado terrorista contra el diario Clarín”, dijo Schiavoni

Paula Oliveto, de la Coalición Cívica también cargó contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Denunció que “van por los medios. Van por todo. Perdieron las elecciones y están desesperados. Los argentinos somos gobernados por personas que no están bien y que no creen en la democracia, la libertad y la alternancia. Chapas peligrosos. Solidaridad con Clarín y sus periodistas”, sostuvo.

Además, el diputado electo Diego Santilli aseguró que “sin libertad de prensa no hay democracia. Repudio el ataque al edificio de Clarín y me solidarizo con los trabajadores. Los argentinos estamos hartos de discursos y actos de violencia, ese no es el camino”, puntualizó.

Asimismo, el senador Luis Naidenoff, advirtió que “el ataque a la sede de Clarín es un ataque directo a la libertad de expresión”. “Mi más enérgico repudio a estos hechos, es urgente que el Gobierno comience a dar el ejemplo para frenar la violencia”, remarcó el formoseño, y apuntó que “los discursos de odio y confrontación sólo tienen estos resultados”.

En tanto, el senador misiones Humberto Schiavoni (PRO – JxC) manifestó: “Repudio el atentado terrorista contra el diario Clarín. Es imprescindible que todo el arco político condene con claridad estos hechos violentos que atentan contra nuestro sistema democrático. Mi total solidaridad con el diario, sus trabajadores y la prensa argentina”, remarcó.