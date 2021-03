BUENOS AIRES. Desde las 20, se desarrollará un nuevo cacerolazo contra el gobierno nacional convocado por la oposición, en respuesta a discurso del presidente Alberto Fernández, en la apertura del año legislativo, este 1º de Marzo. Diferentes sectores de la oposición hicieron la convocatoria, principalmente por las redes sociales. La consigna aglutinante es decir “basta” a las políticas del Gobierno nacional.

Este domingo el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, había anticipado la movilización. Luego de la convocatoria por el #27F, el referente del PRO había advertido públicamente que podría haber una movilización, si el presidente no hacía una autocrítica. Ello en el contexto del escándalo de la vacunación VIP contra el coronavirus, para funcionarios, dirigentes, familiares y amigos del poder.

“Si no va por el camino de la autocrítica, que a lo mejor sucede, tendrá un cacerolazo a las 20 horas”, dijo Lombardi en diálogo con AM 1110, según publicó Perfil.

El discurso exhibió su versión más fanatizada. Lejos de las angustias de la gente, le habló a su jefa política que lo controlaba atenta.

Para que escuchen a la gente, para que cambien el rumbo, para defender la República.#Cacerolazo20hs — Hernán Lombardi (@herlombardi) March 1, 2021

Desde la oposición se esperaba que se mencionara el “Vacunatorio VIP”, pero esto no fue así. Alberto Fernández optó por hacer referencia a la “dolorosa” decisión de echar a Ginés González García. Para luego hacer referencia a las críticas con “fines inconfesables” que atribuyó a una oposición “recalcitrante”.

Por su parte, el diputado nacional Waldo Wolff lanzó en las redes “Quiero aclarar que no tengo nada que ver con #Cacerolazo20hs”. Y agregó: “No voy a decir #Cacerolazo20hs porque después me declaran persona no grata en #Formosa, me denuncian en CABA por marchar y me acusan de trabajar para países extranjeros, corporaciones económicas y el show de los muppets (pinto este último, de onda)”.

Las palabras de Alonso e Iglesias

Por su parte, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso opinó: “Escucho anticipadamente el repiqueteo de las cacerolas en repudio al discurso golpista de Alberto Fernández y su dueña. Que aturda. Es por la vida y la libertad #cacerolazo20hs”, lanzó la ex funcionaria macrista.

A su vez, legisladores nacionales de Juntos por el Cambio que participaron de la Asamblea Legislativa en el Congreso fustigaron el discurso del presidente Alberto Fernández. Y calificaron al mismo de “vergonzoso y provocador”. También destacaron que fue “una oportunidad perdida de convocar a todos los sectores” para debatir las soluciones a los problemas del país.

CFK sin barbijo como Trump y Bolsonaro 🤷🏻‍♀️ — soy laura (@lauritalonso) March 1, 2021

“Me pareció un discurso vergonzoso y provocador. El presidente de un Gobierno que le robó las vacunas al personal de salud y a los mayores para vacunar a los chicos de La Cámpora y a los amigos del poder, habla de que nadie se salva solo. Pide aplausos para el personal de salud al mismo tiempo que les roba las vacunas. Habla de una denuncia penal contra el Gobierno anterior cuando el gobierno actual se está endeudando al triple del gobierno anterior. Es una vergüenza”, arremetió el diputado macrista Fernando Iglesias, quien protagonizó un cruce con Fernández en el recinto, mientras el jefe de Estado leía su mensaje.