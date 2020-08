“La reforma judicial que quieren imponer requiere consenso”, dijo Duhalde

Con respecto a la situación política del país, manifestó: “Es bastante común la desunión de la sociedad. El tema es cómo hacemos para que cambie. La historia muestra épocas muy largas de pensar distinto pero el tema de pensar distinto es que no termine en actos que perjudiquen el presente y el futuro de la República”, declaró Duhalde en una entrevista brindada al programa radial “Edición Calificada” que se emite por Zónica +.

Y agregó: “los que creen hoy que pueden gobernar desde un partido aun teniendo mayoría parlamentaria, como la actual, se equivocan, se quedaron en el pasado. Eso ya no existe más. Hacer estructuras rígidas no permite el cambio y lo mínimo que se puede hacer es juntarse los partidos”.

“A mí no me pregunten cada vez que pasa algo en este gobierno que no surge del consenso porque es un error que hay que modificar para la unión de los argentinos y no entiendo cómo no nos damos cuenta. Tenemos la necesidad de capitalizar la experiencia ajena”, manifestó el ex jefe de Estado.

“El conjunto no debe actuar sin consenso. Por eso me puse en contra de Vicentín desde el primer día, porque no correspondía y menos para este momento. En crisis como la pandemia es muy poca, porque se dispersa y termina no arreglando nada”, añadió.

Para Duhalde, los objetivos son “restaurar la institucionalidad y poner a trabajar al país y al capitalismo productivo y ninguna tiene que estar vinculada con la pelea”.

Con respecto al proyecto de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, declaró: “Esa reforma judicial es una cosa que la quieren imponer, pero requiere consenso aun teniendo mayoría legislativa”.