La reforma judicial tiene “resultado cantado: la ampliación de la Corte”

BUENOS AIRES. El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó este miércoles la reforma judicial que presentará el Gobierno K, al sostener que tiene “resultado cantado” y advirtió que “si no se pone en marcha la economía estamos perdidos”.

En diálogo con radio Continental, Pichetto apuntó contra los integrantes del comité de expertos que asesorará al presidente Alberto Fernández en materia judicial. Según Télam el ex senador dijo: “esta convocatoria a un grupo de juristas, algunos identificados claramente con el Gobierno tiene un resultado cantado, que es la ampliación de la Corte”.

El exsenador ratificó así la posición contraria de su espacio a la reforma judicial, expresada ayer a través de un documento partidario. Y aclaró que “Juntos por el Cambio no participa, no tiene representantes (en el comité ad-hoc). Por más que una de las integrantes de la comisión fue propuesta en su momento por el presidente Mauricio Macri para la Procuración”, dijo en alusión a Inés Weinberg de Roca.

Sobre la inclusión en esta comisión de juristas de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto evaluó que “no me parece conveniente, más allá de las capacidades. No estoy haciendo un juzgamiento. Pero la vinculación es muy clara con la figura de la vicepresidenta”, alertó.

Por otra parte, el flamante miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN) recalcó la necesidad de “poner en marcha la economía”. Y opinó que de lo contrario “estamos perdidos”.

Críticas a Gollan, el “doctor muerte”

En este sentido, cuestionó al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, a quien llamó “el doctor muerte”.

“Nos quieren volver a meter en la cuarentena y me parece que este es el discurso del doctor Gollan, convocando al colapso y la muerte. Es un discurso que no genera ninguna expectativa en el país”, argumentó el referente de Juntos por el Cambio.

Al insistir con la necesidad de impulsar la apertura económica, Pichetto subrayó que “la gente se está fundiendo. Y hay que ir a un proceso de apertura con cuidados, con responsabilidades, pero no podemos seguir teniendo encerrada a la gente”, insistió.

Al ser consultado sobre la polémica generada en torno al video en el cual el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se refiere a la venta de drogas desde ambulancias, indicó que “el escenario de drogas en el conurbano no me sorprende”.

Durísimo reclamo al gobierno por la criminalidad en Buenos Aires

“En el conurbano hay bandas organizadas de argentinos y delincuentes extranjeros, peruanos, que manejan las villas”, aseveró.

“Los paraguayos manejan la marihuana, estamos en el peor de los mundos. Pero nadie dice nada y el conurbano se sigue llenando de gente que viene de los países limítrofes”, aseguró Pichetto.

Acerca de si la AGN investigará las compras del Estado en el marco de la pandemia, explicó que antes de su llegada “se decidió que la investigación se pasará para fin de año o comienzos del año que viene”.