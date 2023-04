“La solución es apostar a la producción primaria”, dijo Miguel Núñez

Miguel Núñez es candidato a diputado Provincial (JXC). Es oriundo de la localidad de San Antonio donde se dedica a la ganadería y reforestación. Este viernes, habló con Emilio Larocca en el programa Turno Mañana, que se emite por MisionesCuatro, donde explicó, en primer lugar, el motivo por el cual decidió involucrarse en política: “lo mío de la política no es desde hoy, hace rato que estamos trabajando en política, preocupados por las necesidades, principalmente de nuestra zona norte, que está a la deriva desde hace muchísimos años con falencia de todo tipo”.

“Ahora, recorriendo la provincia me doy cuenta de que los problemas que tenemos en San Antonio los tienen en la zona costera, San Javier, Alba Posse, 25 de Mayo. Siempre pensábamos que nosotros éramos los únicos que estábamos mal, pero hoy me doy cuenta que no, que la provincia entera está con los mismos problemas”, declaró Núñez.

“Las personas que tienen que tomar las decisiones no ven la realidad que estamos viviendo, pero no de hoy, de hace 20 años”, precisó el candidato.

Y agregó: “los problemas reales se saben charlando con la gente, reuniéndose con las instituciones, pero no dando directivas de cómo tienen que hacer políticamente, preguntándole cuáles son las soluciones, porque nosotros sabemos cuáles son las soluciones. La solución es apostar a la producción primaria principalmente hoy”, expresó Núñez quien se dedica a la reforestación y ganadería.

“Está castigada la ganadería y la reforestación mucho más, yo estoy en la zona norte y plantar pino elliottii y taeda para la comercialización fue una locura, tenemos que llevar a Buenos Aires. Nuestra zona tenía que ser netamente ganadera o producción primaria en el maíz, que es la parte básica para el alimento. Tenían que habernos orientado y no, nos orientaron hacia otro lado”, explicó Núñez.

En relación a las crisis señaló: “es una crisis crónica esta, hace muchos años, esto sin cambiar. Vamos a utilizar un técnico, un término futbolero, tenemos que cambiar los técnicos, nuevos, que nos den una esperanza nueva”.

Por último, dio un mensaje a la ciudadanía de cara al 7 de mayo: “les pido a todos los misioneros que somos la esperanza de una provincia distinta y, cuando digo distinta, es con sueños, con una vida mejor, con lo que todos queremos. Y para eso, Martín Arjol, Nati Dörper y nosotros en la lista de diputados, vamos a ser la esperanza que todos necesitamos”, concluyó Núñez.