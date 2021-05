La vacunación “en rebaño” llegó en plena campaña electoral

POSADAS. “No es Miami, es Misiones”, señalaron sorprendidos periodistas bonaerenses al conocer el operativo de vacunación “masiva” contra el coronavirus en algunas localidades misioneras y específicamente en Eldorado, la ciudad que mostró un récord de casos diarios el pasado 18 de mayo, con 52 contagios.

Un video de la comunicadora Esther Lutz, desde Eldorado, describiendo y exhibiendo la “vacunación ambulante”, llegó a la mesa de trabajo de La Nación e inmediatamente se disparó una controversia porque esta campaña ocurre a menos de dos semanas de las elecciones provinciales y municipales del 6 de junio.

Además, la nueva modalidad de vacunación “extra-muros” permite entender algunos de los motivos que habrían llevado al gobierno renovador a desarrollar una vacunación sospechosamente lenta y reservar decenas de miles de vacunas para el último tramo de la campaña electoral.

El caso particular de Eldorado

Este lunes, Eldorado volvió a ser noticia nacional y esta vez, por un tema más grato que el de la filmación del intendente Fabio Martínez, borracho, increpando a oficiales del Servicio Penitenciario Provincial. No, esta vez fue por la vacunación itinerante y “en manada”, a personas de más de 40 años, a ciudadanos que no pudieron acceder a los turnos a través del cuestionado sistema Alegra Med y a todo transeúnte que cumpla con mínimos requisitos para acceder a las escasísimas vacunas.

Coincidiendo con la parte final de la campaña electoral en la provincia, el Ministerio de Salud Pública, desde hace unos días, envía a agentes sanitarios en operativos relámpago para buscar a personas que todavía no se habían vacunado. Se los vio en las colas de los cajeros automáticos y las plazas de las principales ciudades. Ahora están inoculando a mayores de 40 años, uno de los grupos etarios más castigados en esta segunda ola de la pandemia. Pero curiosamente, sorprende la disponibilidad de vacunas en la recta final de las elecciones.

El lunes de la semana pasada Misiones abrió el registro en la aplicación de Alegra MED, que administra los turnos para las vacunas, para que se anotaran los que tienen entre 40 y 60 años, con comorbilidades. Luego, según La Nación, comenzó con la vacunación a este grupo, seguida de operativos de rastrillaje para vacunar a los que no se registraron, sean adultos mayores que ya deberían estar inmunizados o mayores de 40 que no estén registrados.

En ese contexto, la comunicadora Lutz se encontró con el operativo que describió como “propio de Miami”. Efectivamente, en Estados Unidos, donde sobran las vacunas -a diferencia de Argentina-, se dan ese tipo de operativos y muchos otros, incentivando la vacunación sin mayores trámites.

La cuestión demográfica y la disponibilidad de vacunas

Una de las explicaciones que se ensayaron para dar cuenta de una disponibilidad inusual de vacunas en Misiones, es el alto porcentaje de población menor de 18 años de la provincia. Como es de público conocimiento, Misiones es la provincia con una proporción más alta de población joven. Se estima que el 43% de la población misionera tiene menos de 18 años.

Como Nación reparte las dosis en proporción a la población y no a la cantidad de personas en situación prioritaria o de riesgo por distrito, Misiones cuenta con una mayor disponibilidad de vacunas. La provincia no podrá inmunizar al 43% de su población porque Nación no autoriza la vacunación contra el Covid-19 a menores de 18 años.

Vacunación sorpresa frente al Chango Más de Posadas

Las sospechas del clientelismo con las vacunas

Sin embargo, ese argumento no puede dar cuenta de los motivos por los que la vacunación avanzó tan lentamente en la provincia. Hasta el viernes pasado, el monitor público de vacunación informaba que el porcentaje de aplicación de vacunas. Es decir, la proporción de vacunas administradas del conjunto de vacunas recibidas apenas superaba el 57%. Según ese reporte nacional, había más de 100 mil vacunas sin aplicar en la provincia.

En otras palabras, de las más de 323 mil vacunas que recibió la provincia, unas 102 mil estaban guardadas en stock. Aún con discrepancias respecto de los números de aplicación -y Misiones no presentó jamás sus números-, había un remanente de 70-80 mil vacunas.

Según datos del Ministerio de Salud provincial al 22 de mayo, en Misiones se vacunó al 68% de la población de más de 60 años, el 96% de los docentes estratégicos, el 100% del personal de salud y el 68% de las personas de entre 18 y 60 años con factores de riesgo. Con una aclaración: los porcentajes se toman sobre la totalidad de la población estimada por el Ministerio de Salud cada año.

La vacunación que venía lenta y se aceleró, a días de las elecciones

Desde la provincia sostienen que los operativos “extra muros” se deben a que las personas no se presentaban a vacunar a los centros de vacunación. Este planteo choca de plano con las miles y miles de quejas de los ciudadanos que no pueden acceder a turnos de vacunación a través de Alegra Med.

En ese marco se dieron los operativos de vacunación itinerante, o de “búsqueda activa” para vacunar de manera sorpresiva, abordando a la gente en la calle y en los barrios. Como el operativo de la semana pasada en Eldorado que generó la polémica. Esto se realiza en toda la provincia. Y coinciden en tiempo y forma, con las necesidades electorales del gobierno de la Renovación.

En Eldorado, después del desborde de casos y el escándalo del alcalde Martínez, la Renovación necesitaba un golpe de efecto.

Pero más allá de eso, todo indica que la Renovación empezó a acelerar la vacunación contra el coronavirus en la recta final de la campaña. Y mientras la provincia parece haberse reservado miles de vacunas para “mostrar gestión” en los días previos a los comicios, muchas personas se contagiaron, esperando las vacunas. Y algunas murieron.