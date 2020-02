Lanziani le reclama a Misiones una deuda de $7.000 millones con Cammesa

“Queremos saber qué están haciendo con esa plata. No cancelan la deuda con Cammesa y no solamente no bajan las tarifas, sino que en enero vinieron con subas de hasta un 200%. Cerraron más de 400 comercios por no poder sostener el pago de la luz y encima se corta a cada rato”, habrían denunciado.

Al parecer, Lanziani dejó una herencia inmejorable tras ganar un juicio por las regalías de la represa Yacyretá que obligan a la distribuidora nacional Cammesa a descontarle el 30% de la factura que paga Misiones, una suma equivalente a los 2.000 millones de pesos anuales a perpetuidad.

Desde Posadas habrían contestado que ese 30% por las regalías de Yacyretá es retroactivo a 10 años, por lo cual Nación primero tiene que cancelar su deuda con la provincia. Es decir, repiten el mismo argumento que Lanziani usaba ante el reclamo de su predecesor, Gustavo Lopetegui.

El hecho es que, por primera vez, los cuestionamientos de Lanziani apuntan directamente a la propia gestión de gobierno del Frente Renovador de la Concordia, partido al que muchos sostienen que busca disputar el liderazgo. “Desde la derrota en las últimas elecciones, donde la boleta corta que proponía Rovira salió tercera, se generó mucho ruido interno. Varios intendentes ven en Sergio un liderazgo nuevo que aparece y lo piden para disputar la conducción”, indican sus laderos, aunque aclaran que “está concentrado hacer una buena gestión y no piensa en ser gobernador”.

Sin embargo, al aparato de Lanziani dentro de Misiones se fortalece día tras día. Durante la última campaña, mientras Rovira daba libertad de acción y muchos dirigentes apostaban por la reelección de Macri o apoyaban a Roberto Lavagna -como fue el caso del ex gobernador Passalacqua-, el entonces ministro de Energía juntó a más de 60 intendentes de los 76 para militar la boleta de Alberto Fernández.

Una vez que asumió en el gabinete nacional, Lanziani aceitó ese esquema y comenzó a trabajar con un grupo de 16 intendentes para conseguirles obras financiadas por la Nación y acelerar la llegada de la tarjeta alimentaria en sus ciudades, como reveló LPO.

Al verse puenteado, el gobernador Herrera Ahuad pegó el grito en el cielo y devolvió gentilezas en su última visita a Buenos Aires, en la cual se reunió con Guillermo Nielsen para discutir la extensión de un gasoducto hacia toda la Mesopotamia, responsabilidad que claramente no corresponde al titular de YPF sino al secretario de Energía.

No conforme con ello, Herrera Ahuad le dio refugio en Posadas a Maximiliano Galli, el ex subsecretario administrativo de Lanziani que renunció con un insólito mail en el que dio cuenta de las “diferencias y enfrentamientos” existentes dentro de la cartera.

Según pudo saber LPO, Galli se fue muy enfrentado a Lanziani y ahora consiguió un cargo importante en Marandú Comunicaciones, la empresa de telecomunicaciones de la provincia.

