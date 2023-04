OBERÁ. El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, llegó a Oberá este viernes para apoyar a los candidatos del principal frente opositor en Misiones, Martín Arjol y Natalia Dörper –que se postulan para gobernador y vice- y a Pedro Puerta, quien encabeza la lista a diputados provinciales.

Después del cónclave del Pro en San Isidro, Rodríguez Larreta llegó al mediodía a Oberá para participar de una caminata por la plaza La Equidad, donde dialogó con vecinos para luego almorzar y sacarse fotos con candidatos locales. La actividad del Jefe de Gobierno porteño culminó con una conferencia de prensa en el Salón del Hotel Cabañas del Parque (Av. Ucrania y Tronador) desde las 16 hs.

En la conferencia de prensa con medios locales, Rodríguez Larreta dejó varias definiciones sobre el escenario económico y político, y sobre el rumbo que tomaría en caso de resultar electo presidente, no sin dejar de analizar algunos de los graves problemas estructurales que padece la provincia de Misiones.

Rotundo rechazo a la dolarización de la economía

El corresponsal de MisionesCuatro en Oberá, preguntó al precandidato presidencial si está a favor de la dolarización de la economía. Y la respuesta del Jefe de Gobierno porteño, fue contundente: “Para toda la Argentina, pesos. Eso no quiere decir que no haya transacciones que se puedan hacer en dólares. Yo no creo en llevar todo a dólares. El tipo de cambio, si dolarizaras, hoy te da $ 4.000. Imagínate los niveles de pobreza que habría en Argentina, si llevases el dólar de $400 a $4.000. No es algo para la Argentina de hoy”, enfatizó.

En otro plano de análisis, Larreta consideró que la dolarización parece una suerte de desvío para obviar las múltiples medidas que deberá tomar el próximo gobierno para controlar la inflación y superar la gravísima crisis económica que heredará de la administración del Presidente Alberto Fernández y la Vice Cristina Kirchner.

La dolarización, “me suena a un atajo, a una solución mágica que plantea que con eso se solucionan todos los problemas y no tenemos que hacer ninguna otra cosa. Yo quiero hacer todo lo contrario, no será una sola medida. Hay mil medidas que tenemos que tomar”, puntualizó.

La mirada de Larreta sobre algunos de los problemas de Misiones

“Los problemas son muchos, muy profundos. Muchos a nivel nacional y a nivel provincial. Por eso el equipo que coordina Martín Arjol, se está preparando para gobernar. No podemos improvisar. Tenemos un equipo que viene estudiando los temas. Entendiendo bien al detalle, como fortalecer la industria forestal en Misiones, cuales son las zonas, a qué mercados en el mundo, eso es trabajar en serio”, consignó Rodríguez Larreta, abordando uno de los problemas a resolver en la provincia.

En esta línea, el precandidato presidencial insistió en que los equipos de JxC, están estudiando “las limitaciones que tenemos”. Por ejemplo, “el problema que tenemos en Migraciones que hace que los vecinos de Encarnación y Foz do Iguaçu ya no vengan más a comer y comerciar (a Posadas) y Puerto Iguazú y la ciudad se va cayendo. Ese es el trabajo que están haciendo, estudiando en serio”, sostuvo.

Asimismo, Rodríguez Larreta agregó que el equipo de JxC, también estudió “el tema de la aduana interna, y lo que va golpeando a la producción propia de la provincia de Misiones. Y el tema del dragado de la Hidrovía, que es la forma de sacar buena parte de la producción argentina al mundo. Todo eso requiere detalles”, subrayó.

Al tiempo que planteó que también buscan analizar “cómo puede colaborar Oberá con eso”, en coordinación “con el plan nacional”.

La interna del PRO y la reunión de este viernes, entre los principales dirigentes del espacio

En otro tramo de la conferencia, Larreta se refirió a la reunión que mantuvieron este viernes con los principales dirigentes del PRO a nivel nacional. “Estamos más unidos que nunca dentro de JxC. La unidad no se discute y está por encima de todo”, remarcó.

“Hoy compartimos la preocupación y la angustia de muchísimos argentinos que sufren el drama de la inflación. Muchas familias argentinas que nos están mirando, que dejaron de pagar el seguro médico y están con miedo (…) y que está llegando el fin de mes y no pueden pagar el alquiler. Es desesperante. Y van el fin de semana al supermercado y con lo que antes llenaban dos carritos, después fue uno y ahora medio, con alimentos de menor calidad. Esa es la angustia que viven los argentinos y de eso hablamos mucho hoy. Con la convicción de que vamos a bajar la inflación y vamos a salir adelante”, enfatizó Rodríguez Larreta.

Además, según confió a los periodistas presentes, en la reunión de la cúpula del PRO también hablaron de la inseguridad y “del miedo que tienen muchos argentinos de salir a la calle”.

En la conferencia de prensa, Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Misiones, el radical Martín Arjol; la candidata a vice, Natalia Dorper; el primer candidato a Diputado Provincial Pedro Puerta; los diputados nacionales Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni y los candidatos locales del Pro Marcelo Gazzo y Fernando Mercado.

Fuera de la mesa estuvieron referentes de Activar, del radicalismo y del PRO. No estuvo el candidato a intendente de JxC Horacio Loreiro, ni tampoco el Senador Humberto Schiavoni y el ex Director Ejecutivo de la EBY, Martín Goerling.