Las denuncias hechas contra el IFAI no tuvieron avances

La Jatropha, un plan muy cuestionado en el IFAI

POSADAS. En las últimas horas, se oficializó la designación de Roque Gervasoni al frente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), luego de la salida de su presidente Marcelo Rodríguez, quien quedó el centro de la polémica tras la viralización de chats con alto contenido sexual, donde se le atribuyen favores a cambio de contratos laborales en el organismo provincial.

Sin embargo, en el año 2014, diputados de la oposición denunciaron penalmente al IFAI por irregularidades en la contratación de servicios a terceros para el cultivo de Jatropha en terrenos alquilados por el IFAI en el Instituto Gentilini, en la localidad de San José.

Uno de los denunciantes fue Mario Pegoraro, quien, en diálogo con Misiones Cuatro, confirmó que las denuncias realizadas no tienen ningún avance.

“Las denuncias que yo había hecho en ese momento eran importantes y no pasó absolutamente nada, sin embargo, con una ‘berretada’ como lo de ahora, se remueven presidentes y cambian un montón de gente. Eso tenía que haber pasado en esa época”, declaró el ex diputado provincial.

Asimismo, detalló: “tengo dos denuncias hechas contra el IFAI, una contra Ricardo Maciel por la plantación de la Jatropha en el Gentilini (en la localidad de San José), en el cual alquilaba la tierra, que era algo de 360 hectáreas y facturaron por la plantación de 390 hectáreas. Cuando fui allá no había absolutamente nada, con suerte una hectárea para sacar una foto”.

“Después, tengo otra que era por los decretos del gobernador que le da plata al IFAI para administrar el plan Jatropha, cuando estaba Alex Ziegler hablé con él y me dijo que no llegó a ejecutar, después se hizo cargo Néstor Ortega, había cinco decretos que, en esa época, figuraban casi 18 millones de pesos a un dólar”, comentó Pegoraro.

En ese sentido, confirmó que no hay avances: “con estas denuncias no pasó nada, porque no tenemos una oposición organizada para seguir las cosas con un norte para ver y aclarar. Exigir justicia en Misiones el tema es muy jodido, tenemos casos que nunca se aclaran”, manifestó.

“Cuando hice las denuncias llevé facturas y elementos comprobables, pero hay que investigar. Nuestros diputados y los partidos tienen que exigir para que se haga algo”, expresó Pegoraro.