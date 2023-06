Las negociaciones entre JxC y Schiaretti, se postergaron hasta después de las PASO

BUENOS AIRES. No habrá alianza entre Juntos por el Cambio y Juan Schiaretti, por lo menos, hasta después de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) Así lo confirmaron tanto del sector del gobernador cordobés, como desde el espacio de Juntos por el Cambio que alentaba la inclusión del peronista “disidente” y “de centro” al armado de la coalición opositora.

Según publicó Infobae, el mandatario provincial confirmó que lanzará el martes o miércoles próximo su candidatura presidencial al frente de su propio espacio, “Hacemos Unidos”. Aun así, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta dijo esta mañana: “Nunca doy una discusión por cerrada”.

Para el larretismo, el acuerdo con Schiaretti debería darse antes de las PASO. El 14 de junio se cierran las alianzas y sería difícil sellar un entendimiento por las resistencias del “ala dura” del PRO, que encabezan Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Mesa Nacional de JxC

Sin embargo, en un sector de JxC, se contempla la posibilidad de que el gobernador cordobés entre en una lista de candidatos de JxC como extrapartidario.

En el schiarettismo dan por caído el entendimiento con Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Elisa Carrió. Por eso en las filas de ese sector del PJ disidente ratificaron su lanzamiento para competir en las elecciones en una alianza con otras agrupaciones y buscar el voto de los peronistas desencantados, aunque el objetivo es apuntar a convencer al electorado de la “ancha avenida de centro”.

Larreta no descartó la posibilidad de sumar al gobernador cordobés

No obstante, Rodríguez Larreta no descartó la idea de ampliar el frente opositor. “Nunca doy una discusión por cerrada, hay distintas etapas para sumar, puede haber mecanismos diferentes. Pero yo no voy a cambiar mi vocación de sumar”, dijo en una entrevista radial el Jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial. “Yo sigo teniendo la vocación de sumar, sea ahora, la semana que viene, después de las PASO, después de las elecciones, en todo momento tenemos que tener esta actitud”, sostuvo.

La confirmación del ingreso de José Luis Espert (de Avanza Libertad) a la coalición fue interpretado como un triunfo para Larreta, Morales, Carrió y Pichetto, que proponían que se sume como candidato presidencial para captar el voto liberal. Mientras que Bullrich prefería que compitiera en la provincia de Buenos Aires, con la sospecha de que era una maniobra larretista para sacarle apoyos en su electorado.

Finalmente, el diputado de Avanza Libertad ingresará a JxC sin condicionamientos, algo que terminó aceptando Bullrich, por lo que confirmó que se postulará para la Casa Rosada.