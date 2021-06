Las repercusiones de la visita de Pichetto a Misiones

POSADAS. El ex senador, Miguel Ángel Pichetto, visitó este martes la ciudad de Posadas donde brindó una conferencia de prensa junto a los dirigentes y candidatos del frente Juntos por el Cambio. Las actividades culminarán por la tarde en la localidad de Puerto Iguazú.

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con dirigentes de Activar, quienes mostraron su satisfacción por la muestra de apoyo del referente de peronismo republicano a cinco días de las elecciones de medio término.

Tras la conferencia, Pedro Puerta manifestó que en estas próximas elecciones: “la suerte está echada y cuando competimos con las ganas de ganar y vamos a tener una elección formidable el 6 de junio seguramente. La visita de Pichetto refuerza esto, es un espacio político conformado por cuatro fuerzas como la coalición cívica, el radicalismo, el pro”, declaró el dirigente de Activar Misiones.

Asimismo, agregó: “hemos hecho una campaña con muchísima energía por parte de los candidatos y respetar el marco de pandemia que existe, acompañar una campaña estratégica a través de las redes sociales de no dilapidar recursos y tratar que el electorado vea a donde va lo que recauda el gobierno con la aduana paralela, cada peso que se lleva con la aduana paralela lo utilizan en la campaña proselitista, lo vemos a diario como ocupan camionetas móviles, y demás para hacer campañas, como han acelerado la vacunación a escasos días de la campaña. Eso es muy triste y esperamos que el electorado le dé un ajuste electoral como corresponde y nos acompañe a nosotros y no a la renovación”, manifestó Puerta.

Además, dijo que, en el interior de la provincia, los ciudadanos les piden “que se acuerden del interior”, porque “Misiones no es solamente Posadas, o lo linda que está la costanera, o las cataratas”-expresó el dirigente-y agregó: “Misiones es mucho más que eso, la gente que hoy no puede ser atendida en los hospitales del interior porque el gobierno inaugura un hospital y se lleva otro, porque arma barrios donde las casas no están terminadas, no hay cloacas ni servicios más básicos siquiera y no hay trabajo porque volvemos a lo mismo, a una excesiva presión tributaria, el emprendedor misionero, no busca radicarse aquí, busca radicarse en otro lado”.

“Nuestros candidatos son los más federales, han recorrido toda la provincia, han hablado con comerciantes, con los que viven en las chacras, con los estudiantes y hemos planteado que llegar a la legislatura vamos a pedir una reforma en materia tributaria y dar un impulso al emprendedor”, añadió.

Y a modo de conclusión señaló: “lo importante es armar una lista de unidad, voy a trabajar para que el frente se mantenga unido y que podamos tener una lista de unidad entre todos los espacios y competir para lograr dos bancas a diputados nacionales en octubre”.

La importancia del acompañamiento

A su turno, Germán Kiczka, dijo que la visita de Pichetto “fue un gusto enorme que político de ese nivel nos muestren su acompañamiento y su interés sobre todo por la situación de la provincia”.

El dirigente de Activar habló de su candidatura y dijo que no se trató de una decisión personal, “tuvimos muchas charlas dentro del frente para disponer que lugar o posición ocuparía Activar dentro del frente, se nos concedió el tercer lugar, después seguimos trabajando en el armado de la provincia. No estamos preocupados por la persona que ocupe el lugar, no es cuestión de personalismos, Activar tiene excelentes candidatos, muy capaces, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”.

En esa línea agregó: “en la legislatura provincial se escucha una sola voz, no hay debates, y soy un ferviente defensor del sistema democrático republicano, la tengo muy en claro, que en la cámara lo primero que hay que hacer es debatir, las ideas deben ponerse sobre la mesa, ese es el espíritu, que las mejores ideas, las mejores leyes salgan adelante y las que no lo son tanto, sean propuestas. Que se escuche una voz, esto no pasa y es la falta de democracia que estamos haciendo en la provincia y también en país. Es una lucha muy difícil pero que estoy dispuesto a llevarla a cabo. Queremos ser una oposición inteligente, objetiva”, declaró Kiczka.

Por su parte, el ex concejal de Apóstoles, Gastón Caballero, declaró que la llegada de Pichetto a la provincia “es una visita muy importante para nosotros desde el frente, de todos los partidos que lo conformamos. Es una visita que da el último empujón de apoyo y aliento para esta campaña atípica, pero que trabajamos con mucha fuerza y estamos convencidos que los misioneros van a optar por otra opción y que esa opción es Juntos por el Cambio. La presencia de Miguel Ángel Pichetto y nos da un apoyo para transitar este último trecho de aquí al domingo”, declaró el dirigente.