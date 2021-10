Ley de Etiquetado Frontal: cuál sería la condición de JxC para dar quórum

BUENOS AIRES. El interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, comandado por el cordobés Mario Negri, ya había adelantado su decisión de no dar quórum en la sesión de este martes convocada por el oficialismo, por estar en desacuerdo con la forma en que se había realizado esa citación, en la que se iba a debatir el proyecto de ley de Etiquetado Frontal. Este martes fracasó la primer convocatoria a una sesión presencial y la resistencia del oficialismo a tratar el proyecto de la Boleta Única, sería la causa del conflicto.

En la previa de la reunión de Labor Parlamentaria, las autoridades del espacio mantuvieron un encuentro con el presidente del cuerpo, Sergio Massa. Y luego sí presentaron su propuesta formal ante los jefes de bloques en el Salón Delia Parodi, según informó Parlamentario.

Con la intención de negociar la inclusión de otros temas, y a cambio de dar quórum, los diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI solicitaron al Frente de Todos incorporar al temario de la sesión el proyecto de ley ovina -que tiene dictamen-.

Lo que pidió JxC para dar quórum

Pero, además, los legisladores de la oposición pidieron un compromiso para que, dentro de las dos próximas semanas, se comiencen a tratar en comisiones proyectos sobre Boleta Única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Queremos que el Congreso funcione plenamente y se traten los temas prioritarios para la sociedad”, sostuvieron los referentes del interbloque de JxC. Sin embargo, el oficialismo K no avaló la propuesta.

Mientras dentro del recinto Massa daba por caída la sesión, en el Salón Pasos Perdidos Negri lamentaba que “el oficialismo no aceptó nada de lo que planteó la oposición en Labor Parlamentaria”.

“Se debe sesionar hoy mismo. Porque queremos que el Congreso se ponga en marcha, con todos los temas que planteamos”, dijo el radical. Por otra parte, Negri anticipó que habría durante la tarde de este martes una nueva reunión para arribar a un acuerdo.

El kirchnerismo no accederá a acordar el temario legislativo ni permitirá que avance la Boleta Única

Lo cierto es que, una vez caída la sesión, el oficialismo dejó claro que no se retomaría nada. Con un feriado -el viernes 8 de octubre-, más la ausencia de Massa, quien viaja a Roma para participar del G-20 de presidentes parlamentarios, la chance de sesionar esta semana es nula.

En el temario de este martes, además de la ley de Etiquetado Frontal, incluía una iniciativa sobre protección de los derechos de personas en situación de calle; proyectos vinculados a trabajadores viñateros; y la declaración del águila harpia como monumento natural.

Pero la vedette de la jornada era la iniciativa para que las empresas fabricantes de alimentos, informen a los consumidores por medio de etiquetas, si los productos pueden ser noscivos, por exceso de azúcares, grasas, etc. Se trata de un proyecto que divide aguas, y que cuenta con votos en contra en el FdT y en JxC. Pero como hay varios diputados del PRO encontra, el kirchnerismo fustigó contra todo el bloque.

La jugada de Máximo Kirchner y Sergio Massa para culpar a la oposición

En realidad, la estrategia del kirchnerismo, esbozada por Massa al tomar lista a los diputados ausentes, y por las declaraciones de Máximo Kirchner, es culpar a la oposición por la sesión caída. Ello pese a que al Frente de Todos les faltaron diputados del propio bloque, para conseguir el quorum. Del oficialismo, estuvieron ausentes José Luis Martiarena (Jujuy), Karim Alume Sbodio (San Luis), Juan Mosqueda (Chaco), Alcira Figueroa (Salta) y Graciela Navarro (Santiago del Estero).

El número máximo de diputados presentes en el recinto fue de 122. Es decir, 7 menos que los 129 necesarios. Pero el FdT podría haber conseguido quórum si hubiese contado con los 5 diputados que estuvieron ausentes, los 2 que han renunciado y otro que está de licencia. Habrían alzancado los 130 diputados presentes. Uno más que los necesarios para el quorum.

En el bloque que preside Máximo Kirchner sabían que no iban a contar con los números para el quorum. No iban a contar con los diputados propios que faltaron. Sabían que no pudieron jurar los reemplazantes de los que renunciaron, Facundo Moyano y Cristina Álvarez Rodríguez. Y que no iba a retornar de su licencia, José Ignacio De Mendiguren, quien es el titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).

Pero convocaron de todas formas. Y por supuesto, sin la menor intención de acordar con JxC, que avance el proyecto de la Boleta Única, una iniciativa que significaría el fin de las maniobras fraudulentas como el robo de boletas en elecciones.