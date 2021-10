Ley de etiquetado frontal: el oficialismo no pudo reunir quorum y se cayó la sesión

Sin la presencia de este bloque se cayó la sesión y se realiza un debate en minoría en la Cámara baja. El oficialismo consiguió 122 diputados, siete menos que los necesarios para habilitar el debate, el primero presencial luego del inicio de la pandemia.

Juntos por el Cambio había adelantado que no daría quorum para esta sesión, aunque luego le hizo propuestas al Frente de Todos en una oferta para cambiar de posición. Molestos por la forma en que se produjo la convocatoria, le pidieron al oficialismo incorporar al temario la ley ovina y abrir el debate de otros temas en las próximas dos semanas en comisiones, como discutir proyectos sobre boleta única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán. No hubo acuerdo con el oficialismo y el interbloque de la oposición decidió no dar quorum.

El titular del interbloque Mario Negri se refirió al tema en su cuenta de Twitter: “El oficialismo llamó a una sesión especial sin consensuar con la oposición. Tras la derrota deberían tener más humildad. Juntos por el Cambio tiene postura mayoritaria a favor del etiquetado frontal, pero no sumaron temas clave como la emergencia educativa. El Frente de Todos deberá conseguir el quorum”.