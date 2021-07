POSADAS. Frente a las declaraciones de la precandidata a diputada nacional Ninfa Alvarenga, quien dijo que representaba al espacio de los Libertarios de Misiones, el referente Nicolás Sosa aclaró que la alianza electoral conformada con el sector de Alvarenga, terminó el 6 de Junio, tras las elecciones provinciales. Y subrayó que esta dirigente “no los representa”, porque presenta actitudes muy conservadoras en lo cultural y social.

En diálogo con MisionesCuatro este lunes, Sosa, quien es apoderado legal del partido de los Libertarios de Misiones, un espacio que está en formación, contó que en estos momentos están abocados “al armado y la constitución partidaria”. “No estamos habilitados para presentarnos como partido. Nos faltan 250 afiliaciones y el Tribunal Electoral no nos está habilitando la certificación de la firma. Es un problema burocrático y la feria judicial nos retrasó un poquito”, detalló.

Enfocados en constituir el partido en Misiones

“Hemos participado en elecciones con un sello prestado, el Partido de la Libertad, Dignidad y el Bien Común. Hicimos una alianza con el sector cristiano evangélico, que dicen que son liberales en lo económico. Por eso armamos la propuesta con Ninfa Alvarenga, que fue candidata a diputada provincial”, precisó Sosa, insistiendo en que esa alianza, terminó el 6 de Junio.

Según Sosa, con los referentes de varias localidades misioneras definieron “hacer un parate”, y “vamos a enfocarnos en la constitución partidaria. Nuestro objetivo es tener constituido el partido a fin de año. Somos conscientes que, en 2023, las elecciones van a ser con una boleta larga, con candidatos a presidente, gobernador, senador, diputados nacionales y provinciales, y concejalías. Hay mucho trabajo por delante y decidimos no participar”, precisó el dirigente Libertario.

Respecto del perfil del votante libertario, Sosa explicó que “no son personalistas”, sino que buscan a candidatos que expresen las ideas del espacio, que se centran en la “reducción del Estado a su máxima expresión, que haya impuestos razonables, que el gasto público no sea excesivo, que haya libertades individuales para los ciudadanos de pie y para los emprendedores”.

Conflictos con Alvarenga, por sus manejos en el armado y la conducción

En cuanto a la relación con Ninfa Alvarenga, este dirigente de los Libertarios de Misiones, admitió que hubo roces, después de las elecciones del 6 de Junio. “Con Ninfa compartimos espacio y campaña en las últimas elecciones. No se renovó la alianza con Ninfa. No tuvimos más conversaciones y no la vemos como una candidata que nos represente”, dijo Sosa, y añadió: “No nos convence su forma de manejarse en el armado y la conducción”

“Hemos tenido un roce con ella en estos días, porque quiso decir que vamos a acompañarla sin nuestro consentimiento”, reveló Sosa sobre el quiebre con Alvarenga. “Quienes representamos al movimiento y tenemos contacto con nuestros referentes nacionales, no estábamos enterados que íbamos a elecciones”, comentó Sosa con algo de ironía. Alvarenga “había convencido a un referente que teníamos en Eldorado para que la acompañe en la lista, él no dijo nada. Y ella dijo que ‘los libertarios nos acompañan’. Pero no tenían la aprobación de los afiliados. Y ni (José) Espert, ni (Javier) Milei, ni (Luis) Rosales estaban enterados de que teníamos una candidata en la provincia”, fustigó.

Sobre el final, Sosa insistió en las diferencias insalvables con Alvarenga, pues ella “representa a un sector cristiano evangélico, conservador, que son liberales en lo económico. Pero no son liberales en lo social y cultural. Mantienen una posición conservadora en muchos aspectos. Y nosotros tenemos una posición centrista”, remató.