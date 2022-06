“Lo que sucedió con Galeano fue un ‘borocotó’”, dijo el ex fiscal Wickström

POSADAS. En la reciente asamblea de Aguas de las Misiones, que comercializa agua potable y le cobra al sector privado por el uso del río y de las napas subterráneas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad decidió desplazar a Jorge Galeano de la presidencia de la empresa estatal, luego de permanecer 12 años en el cargo ejecutivo.

“Fue un crítico opositor”

Tras conocerse el reciente cambio en uno de los entes estatales, Eduardo Pérez dialogó con el exfiscal de Misiones, Lloyd Jorge Wickström, quien manifestó: “lo que sucedió con Galeano fue un “borocotó”.

En ese sentido agregó: “fue un crítico opositor al gobierno de la renovación, especialmente a Rovira, al extremo”, expresó Wickström al programa TVA que se emite por Misiones Cuatro.

Además rememoró: “en octubre del 2007, cuando corrió el rumor que él se estaba pasando a la renovación, yo le llamé y le pregunté si era cierto, me contestó ‘en el MAP tengo gente que está contratada en el Estado y no quiero dejarla en la calle, etc, etc.,. Y, el 10 de diciembre cuando se cambiaron las autoridades, se pasó a la renovación”, declaró el ex fiscal.

“En aquel entonces me dice ‘me miro en el espejo y me escupo en la cara’ y le dije, no es necesario, ¿Por qué no te acercás a mi oficina que yo te voy a escupir en la cara?”, manifestó.

Por otra parte, recordó un importante dinero que Jorge Galeano cobró, por un juicio que estaba prescripto: “ese arreglo de 5 millones de pesos se trata de un juicio muy antiguo de El Zaimán y a la expropiación que hizo el gobierno militar. Él tenía supuestos honorarios que hacía 14 años que estaban prescriptos y la fiscalía de Estado, cuando presentan una transacción, lo hacen por 6 millones de pesos. La fiscalía dictamina que 5 millones está bien, cuando la función del fiscal de Estado era presentar la prescripción. Es decir, se pagó una deuda que no tenía que haber pagado el Estado”, detalló.